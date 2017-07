Das US-Justizministerium hat gegen den ehemaligen Audi-Manager Giovanni P. Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte, dass der italienische Staatsbürger bereits am Montag festgenommen wurde und in Untersuchungshaft sitzt. Es ist die erste Festnahme im Skandal um manipulierte Abgaswerte beim Mutterkonzern Volkswagen in Deutschland. Dem Mann werden Verschwörung, Betrug und Verstöße gegen US-Umweltgesetze vorgeworfen. Der Anwalt des Ex-Managers in den USA äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Von 2006 bis 2015 sei P. Leiter eines Ingenieurteams bei Audi in Neckarsulm gewesen, das Abgaskontrollsysteme entwickelt habe, teilte das US-Justizministerium mit. Er habe seine Angestellten angewiesen, eine Software zu entwickeln, um bei Abgastests der US-Umweltschutzbehörde zu betrügen.

Die Entwickler der Betrugssoftware hätten im Jahr 2008 eine Präsentation über das System an leitende Manager von Audi gesandt, darunter sei auch der angeklagte Ex-Manager gewesen. Im gleichen Jahr seien mehrere Audi-Manager zu dem Schluss gekommen, dass eine Anwendung der Software "unhaltbar" sei.

Laut US-Justizministerium erwogen einige Audi-Manager im Jahr 2013, das System mit den zuständigen Behörden in den USA zu besprechen. P. habe eine Offenbarung gegenüber den Behörden aber als zu riskant abgelehnt, heißt es in den Gerichtsunterlagen.

Volkswagen hat zugegeben, fast 600.000 Dieselautos in den USA mit einer Betrugssoftware ausgestattet zu haben. Das System konnte den Ausstoß von Abgasen so manipulieren, dass das entsprechende Auto bei Abgastests Schadstoffnormen erfüllen konnte, die es im tatsächlichen Gebrauch nicht einhielt. Der Skandal hat VW bereits mehr als 22 Milliarden Dollar gekostet – allein in den USA.

Dort wird unterdessen gegen sieben weitere VW-Mitarbeiter strafrechtlich ermittelt. In einem ersten Verfahren soll Ende Juli ein Urteil gesprochen werden, ein weiterer Mitarbeiter befindet sich in den USA in Haft. Die anderen fünf Beschuldigten sind deutsche Staatsbürger.

In Deutschland ist im Zuge des Abgasskandals bisher keine Anklage erhoben worden. Mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln jedoch wegen unterschiedlicher Vorwürfe gegen VW, darunter Betrug und Kursmanipulation.