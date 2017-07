Geert Dannhauer vom TÜV Nord überprüft am 05.11.2014 im Rahmen einer TÜV-Untersuchung ein Auto der Mercedes C-Klasse in einer Station vom TÜV Nord in Hildesheim (Niedersachsen). Daimler will Millionen Fahrzeuge nachrüsten - wohl auch, damit die Kunden drohenden Fahrverboten in schadstoffbelasteten Innenstädten entgehen. Die Meinung eines Verwaltungsgerichts dürfte Autofahrer ebenfalls interessieren. (zu dpa "Daimler-Rückruf, Dieselverbote? Was auf Kunden und Hersteller zukommt" vom 19.07.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Julian Stratenschulte/dpa/dpa