Beim Bundeskartellamt ist nach Medieninformationen ein Schriftstück von Volkswagen eingegangen, das mögliche Absprachen zwischen den Autobauern VW, Audi, Porsche und Daimler belegt. Dabei tauche auch der Name des Elektronikkonzerns Bosch auf, berichten die Bild am Sonntag und der Spiegel. Das Unternehmen soll den Herstellern etwa Hinweise gegeben haben, wie sie Probleme bei der Abgasreinigung kostengünstiger lösen könnten.

Bosch soll dabei geholfen haben, eine Dosierstrategie für AdBlue zu entwickeln. Die Harnstofflösung wird noch immer eingesetzt, um giftige Stickoxide aus dem Motor in Stickstoff und Wasser umzuwandeln. Eine sparsame Dosierung führt dazu, dass die Stickoxide weniger gereinigt werden. Das kann zur Folge haben, dass Abgasgrenzwerte auf dem Teststand eingehalten werden, auf der Straße aber eventuell nicht mehr.



Der Spiegel beruft sich auf ein Treffen von VW, Audi, Daimler, BMW und Bosch am 19. Oktober 2006, nach dem ein VW-Manager festhielt: "Alle wollen eine Limitierung" der AdBlue-Einspritzung "wegen der begrenzten Größe der Harnstofftanks. Keiner will die wahre Motivation dieser Limitierung den Behörden (Carb, Epa) berichten."



Die Bild am Sonntag beruft sich auf ein Treffen der Autohersteller Anfang 2008 und zitiert aus einer E-Mail an den damaligen Leiter der Aggregateentwicklung von Audi, Wolfgang Hatz, und den mittlerweile verhafteten Techniker Giovanni P. Darin heiße es, die Teilnehmer der Sitzung hätten bestätigt, "diese Thematik in keiner Form gegenüber den US-Behörden Epa und Carb zu erwähnen, um den Anlauf in den USA nicht zu gefährden." Carb und Epa sind die US-Umweltbehörden, die VW, Audi und Porsche Betrug nachweisen konnten und damit 2015 den Abgasskandal öffentlich gemacht hatten.

Das Blatt zitiert weiter aus der E-Mail, dass "alle Anwesenden – die Daimler-Kollegen waren auch vor Ort (...) – über ihre spezifischen Probleme mit AdBlue-Ablagerungen berichtet und die jeweiligen Konzepte zu deren Vermeidung vorgestellt" hätten. Zwar seien die dargestellten Maßnahmen "effektiv", aber mit "erheblichen konstruktiven Anpassungen verbunden".

Bosch habe den Teilnehmern den Einsatz eines Dosiermoduls mit verkleinertem Spraywinkel vorgestellt. Dabei sollte der Winkel nur noch zehn statt 16 Grad betragen. Ob damit die Abgase noch ausreichend gereinigt werden könnten, müsste allerdings noch geprüft werden, heiße es in dem Schreiben aus dem Jahr 2008. Audi soll den Vorschlag nicht umgesetzt haben, berichtet die Bild am Sonntag.

Laut Spiegel versuchten die deutschen Autobauer, sich über die Abgasstrategie auch auf dem koreanischen Markt abzustimmen, nachdem Modelle von Mercedes bei Tests der koreanischen Behörden aufgefallen waren. Zu Details wollte sich keiner der am Abgasskandal beteiligten Autokonzerne äußern.