Die VW-Tochter Audi will bis zu 850.000 Dieselfahrzeuge nachrüsten. Über ein Softwareupdate sollen die Emissionswerte von Autos mit Sechs- und Achtzylinder-Dieselmotoren verbessert werden. Vom Rückruf betroffen sind Fahrzeuge mit den Abgasnormen Euro 5 und Euro 6, teilte der Konzern mit. Das Update sei für die Kunden kostenlos und in allen Märkten außerhalb der USA und Kanada verfügbar.

Mit dem freiwilligen Rückruf will der Autohersteller Fahrverboten für Dieselautos in Innenstädten zuvorkommen. "Damit will Audi dazu beitragen, die Gesamtemissionen in den Innenstädten zu reduzieren", teilte das Unternehmen mit. Der Service gelte auch für Modelle der Marken Porsche und Volkswagen, die mit baugleichen Motoren ausgerüstet sind.

Am 2. August trifft sich die Bundesregierung, um über Konsequenzen aus dem Abgasskandal zu beraten. Anfang der Woche hatte auch Daimler drei Millionen Pkw der Marke Mercedes-Benz zum Softwareupdate in die Werkstätten gerufen. Anders als die Konkurrenz plant BMW vorerst keine Rückrufaktion. Es gebe keinen Grund zur Hektik, teilte ein Sprecher mit.

Anfang Juni hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Audi vorgeworfen, mehr als 24.000 Oberklasse-Audis mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgerüstet zu haben, um Abgaswerte zu manipulieren. Audi betont, mit den Behörden eng zusammenzuarbeiten. Die nun angebotene Umrüstung sei freiwillig und bestehe auch aus bereits zugesagten Maßnahmen.

Am Dienstag beschloss das bayerische Kabinett in München Maßnahmen für bessere Luft in den Großstädten des Bundeslandes. Die Staatsregierung setzt auf eine zügige Nachrüstung von Dieselautos der bayrischen Hersteller Audi und BMW, die von den Autoherstellern bezahlt werden sollen.