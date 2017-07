Zur Aufarbeitung des Dieselskandals entlässt Audi offenbar vier der sieben Vorstände, verschont dabei aber den intern kritisierten Chef Rupert Stadler. Das berichten das manager magazin und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Quellen im Unternehmen. Demnach stehen Finanzvorstand Axel Strotbek, Produktionschef Hubert Waltl, Personalvorstand Thomas Sigi und Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter vor der Ablösung. Audi und Konzernmutter VW lehnten Stellungnahmen ab.

"Es muss einen Befreiungsschlag geben. So kann es nicht weitergehen", sagte ein Insider zu Reuters. Nachfolger stünden noch nicht fest. Erwartet wird, dass darüber in Kürze entschieden wird. Über Stadlers baldiges Aus wird seit fast zwei Jahren regelmäßig spekuliert. Ihm wird intern vorgeworfen, bei der Aufarbeitung der Dieselaffäre keine gute Figur abzugeben. Immer wieder kamen neue Details ans Licht – oft auch zur Überraschung des Aufsichtsrates. Zuletzt wurde berichtet, dass die VW-Tochter Audi, die eine zentrale Rolle in der Dieselaffäre spielt, schon 2013 die Entdeckung der Schummelsoftware gefürchtet habe.

Wie die Insider weiter sagten, wurden die geplanten Personalwechsel bei der Aufsichtsratssitzung am vergangenen Mittwoch nicht offiziell besprochen. Einen formalen Beschluss gebe es nicht. Ziel war offenbar, die Entscheidungen hinter den Kulissen vorzubereiten und dann schnell über die Bühne zu bringen, um die Unruhe über die große Rochade möglichst in Grenzen zu halten. Das manager magazin schrieb, Matthias Müller, Chef der Audi-Mutter Volkswagen und Aufsichtsratschef in Ingolstadt, habe die vier betroffenen Spitzenmanager bereits im Umfeld der Aufsichtsratssitzung über ihre bevorstehende Ablösung informiert.



Stadler wird bei dem Umbau demnach nicht abgelöst – unter anderem, weil es derzeit keine Alternative gebe. Zudem halte die Eigentümerfamilie Porsche/Piëch nach wie vor an ihm fest. "Man wird jetzt erst mal mit Stadler weitermachen und die Vorstände darunter austauschen", sagte ein Insider.