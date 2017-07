Der japanische Zulieferer Takata weitere 2,7 Millionen Airbags zurück, weil einige Exemplare zu stark auslösen. Die Maßnahme sei das Ergebnis neuer Tests, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mit. Betroffen seien Airbags, die von 2012 bis 2015 hergestellt und bei den Autobauern Ford, Nissan Motor und Mazda Motor eingesetzt worden seien. Takata bezeichnete den Schritt als reine Vorsichtsmaßnahme.

Unter der Last der Milliardenkosten für Rechtskonflikte und Rückrufe meldete das 1933 gegründete Unternehmen im Juni Insolvenz in Japan und den USA an und beantragte Gläubigerschutz. Der US-Autoteileproduzent Key Safety Systems kauft für umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro das von der Familie Takada kontrollierte Unternehmen. Es ist eine der größten Pleiten in Japans Wirtschaftsgeschichte und der weltweit größte Massenrückrufs in der Autoindustrie. Für die Tochterfirmen von Takata in Europa seien jedoch keine Insolvenzverfahren geplant, hieß es.

18 Tote und 180 Verletzte durch Takata-Airbags

Mehr als 100 Millionen Airbags wurden bereits zurückgerufen – vor allem in den USA. Die Gasgeneratoren in den Luftkissen können in Regionen mit feucht-heißem Klima nach längerer Zeit explodieren, so dass die Verkleidung gesprengt und Teile durch das Fahrzeug geschleudert werden. Als Problem gilt, dass die Airbags durch Generatoren mit Ammoniumnitrat ausgelöst werden, aber kein Trockenmittel enthalten, das vor Schäden durch Hitze und Luftfeuchtigkeit schützen soll. Bei der aktuellen Rückrufaktion geht es laut Takata um Airbags mit Trockenmittel, die rein vorsorglich zurückgerufen werden.

Erst am Montag hatte der am stärksten betroffene Hersteller Honda den elften Todesfall in den USA bestätigt, den der Konzern in Verbindung mit defekten Airbags von Takata sieht. Weltweit wird nun von 18 tödlichen Unfällen und über 180 Verletzten ausgegangen. Takata hat wegen des Vorwurfs, Risiken verschwiegen und Sicherheitstests manipuliert zu haben, eine Milliardenstrafe in den USA akzeptiert.