Der ADAC hat in einem Test bei Importautomarken Probleme mit Stickoxidwerten festgestellt. Das geht aus einem Bericht der Bild am Sonntag hervor. Der Automobilclub testete 188 Modelle von 12 Herstellern im realen Straßenverkehr und fand erhöhte Abgaswerte bei vielen der Fahrzeuge.



Das zeigten die Messungen von Stickoxid-Emissionen (NOX) von modernen Euro-6-Dieseln, die seit 2013 von den Herstellern angeboten werden. Dabei stellte der Automobilclub fest, dass Importeure insgesamt schlechtere Werte vorwiesen als deutsche Autohersteller. Moderne Diesel dürfen 80 Milligramm NOX Ausstoß pro Kilometer nicht überschreiten. Diesen Wert erreichten auch die deutschen Herstellern nicht. Sie kamen aber im Flottenvergleich auf das niedrigste Schadstoff-Niveau.



So lag beispielsweise der durchschnittliche NOX-Ausstoß der getesteten Fahrzeuge des Renault-Konzerns fast fünfmal so hoch wie bei Modellen von BMW. Hohe Schadstoffausstöße waren beim Renault-Konzern (Renault, Dacia), bei Fiat-Chrysler (Fiat, Alfa Romeo, Jeep), Ford, der Hyundai-Gruppe (Hyundai, Kia), Volvo und dem PSA-Konzern (Peugeot, Citroen) zu verzeichnen. Fahrzeuge der BMW-Gruppe (BMW, Mini) schnitten bei dem ADAC-Test am besten ab, gefolgt von Diesel-Autos des Volkswagen-Konzerns (VW, Audi, Skoda), Mercedes und Opel.

"Das zeigt, dass so gut wie alle Hersteller ein massives Emissions-Problem bei ihren Dieselfahrzeugen haben", sagte Thomas Burkhardt, ADAC Vizepräsident für Technik, der Bild am Sonntag. Er forderte eine bessere Umrüstung bei allen Herstellern. Anders als die großen deutschen Hersteller hatten es die Importeure beim nationalen Dieselgipfel Anfang August abgelehnt, ihre Dieselmodelle nachzubessern.