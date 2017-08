Ob Easyjet, Lufthansa oder andere Anbieter – bei den Übernahmeverhandlungen um die insolvente Air Berlin müssten möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Darin sind sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der Betriebsrat von Air Berlin und die Gewerkschaft ver.di einig. In einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Müller, unabhängig vom jeweiligen Interessenten sei es wichtig, das Personal in der Hauptstadt weiter zu beschäftigen. Das gelte nicht nur für die Crews, sondern auch das Bodenpersonal. Außerdem sei es wichtig, dass die Arbeitnehmer zu guten Bedingungen übernommen würden.

Christine Behle von der Gewerkschaft ver.di kritisierte: "Niemand redet ernsthaft über die Beschäftigten." Die derzeitige Debatte drehe sich hauptsächlich um Flugzeuge und Slots – die Zeitfenster, zu denen eine Airline Start- und Landerechte an Flughäfen hat. Behle sagte, die Arbeitnehmer der insolventen Airline würden in der Debatte zu kurz kommen. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop sagte, man strebe eine schnelle Lösung an und erwarte, dass sich in dem Bieterverfahren um die insolvente Fluglinie mehrere Interessenten bewerben werden.

Die Haltung der Stadt Berlin hatte Müller bereits vor dem gemeinsamen Treffen mit den Betriebsräten von Air Berlin und ver.di-Vertretern im Tagesspiegel deutlich formuliert: Demnach sei er gegen eine Übernahme durch den Billiganbieter Ryanair. Die Fluglinie sei "ein arbeitnehmerfeindliches Unternehmen. Das Geschäftsmodell ist frühkapitalistisch", sagte Müller.

Bis Mitte September kann geboten werden

Angebote für die insolvente Airline können noch bis Mitte September abgegeben werden. Ein Sprecher des Unternehmens sagte: "Air Berlin wird den Investorenprozess zügig abschließen." Er widersprach Informationen aus dem Umfeld des Gläubigerausschusses, wonach die Bieterfrist schon am 13. September ende und das Gremium zwei Tage danach erste Entscheidungen treffen könne. Eine Gläubigerversammlung werde es später geben, sagte der Sprecher.

Air Berlin verhandelt nach eigenen Angaben mit der Lufthansa und drei weiteren Unternehmen über einen Verkauf. Als Interessenten für Teile der Fluggesellschaft gelten neben der Lufthansa die britische Easyjet, der Ferienflieger Condor und Ryanair.



An diesem Mittwoch ist ein Gespräch mit dem Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl geplant, der die Fluggesellschaft als Ganzes übernehmen will.