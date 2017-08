Der Zeitpunkt war eine Überraschung; die Nachricht an sich ist es nicht. Lange schon haben die Mitarbeiter der Fluggesellschaft Air Berlin damit gerechnet, dass ihr Arbeitgeber in die Insolvenz gehen könnte. Dass es ausgerechnet an diesem Dienstag soweit sein würde, "davon war ich doch etwas überrumpelt", sagt ein junger Co-Pilot des Unternehmens, der anonym bleiben möchte. Schließlich habe es eine Zusage des Großaktionärs Etihad gegeben, Air Berlin noch länger zu finanzieren.

Allerdings, das sagt auch der Pilot, sei es in den vergangenen Monaten bei der Fluggesellschaft "sehr chaotisch" zugegangen. "Wir haben nur noch Löcher gestopft. Das war natürlich auch anstrengend." Tausende Flüge wurden gestrichen, etliche Verspätungen eingeflogen, unzählige Kunden verprellt. Jetzt reagierte Etihad. Das Geschäft von Air Berlin habe sich zuletzt "rapide verschlechtert", heißt es in einer Mitteilung der arabischen Fluggesellschaft.

Etihad gibt kein Geld mehr – Air Berlin, die zweitgrößte deutsche Airline, hat beim Amtsgericht in Berlin einen Antrag auf ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingereicht. Damit die Passagiere jetzt nicht in ihrem Urlaub festsitzen und bereits gebuchte Flüge verfallen, springt der Bund dem Unternehmen mit einem Kredit von 150 Millionen Euro zur Seite. Bis Ende November soll der Betrieb dadurch gesichert sein.



Air Berlin beschäftigt 7.200 Piloten, Flugbegleiter und andere Angestellte. Wie konnte es soweit kommen, dass sie nun um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen? Und welche Perspektive bleibt ihnen?

"Eine wichtige Übergangszeit für alle"

Das Unternehmen selbst hat die "lieben Kolleginnen und Kollegen" an diesem Dienstag schriftlich über den Insolvenzantrag informiert. Die Mitteilung liegt ZEIT ONLINE vor. Darin heißt es: Die nächsten Wochen seien "eine wichtige Übergangszeit für alle, die die Chance bietet, dass wir unseren Flugbetrieb mit neuen Partnern in einen sicheren Hafen führen können". Zwischen den Zeilen klingt an, worüber die Branche schon seit Monaten spekuliert: eine Aufspaltung des Unternehmens.

Vor allem mit der Lufthansa werde bereits intensiv über einen möglichen Verkauf verhandelt, sagte Alexander Dobrindt. Der Verkehrsminister hält das kartellrechtlich für unproblematisch, weil es sich nicht um eine Komplettübernahme handele. Vielmehr gebe es Gespräche zwischen Air Berlin und mehreren Airlines, die Teile des Unternehmens übernehmen wollten.



Air Berlin – Überblick über die Unternehmensgeschichte Siebziger bis Nullerjahre: Gründung und Wachstum 1978: Der US-Amerikaner Kim Lundgren gründet das Unternehmen. Die Flotte besteht aus zwei Fliegern, die von West-Berlin aus Touristen in den Mittelmeerurlaub bringen. 1991: Der deutsche Unternehmer Joachim Hunold übernimmt 82,5 Prozent der Anteile und baut Air Berlin als große Urlaubs-Airline auf. Die Flieger starten vor allem von kleinen Regionalflughäfen, um Kosten zu sparen und neue Kunden zu gewinnen. 2004-2007: Air Berlin kauft sich unter anderem bei der österreichischen Fluggesellschaft Niki ein, übernimmt erst die auf Inlandsflüge spezialisierte dba und später den Ferienflieger LTU. Resultat: Air Berlin ist auf immer mehr Märkten aktiv, bedient Urlauber und Geschäftsreisende, fliegt Kurz- und Langstrecke. 2006: Die Fluglinie geht an die Börse, was insgesamt 510 Millionen Euro einbringt – rund 300 Millionen weniger als im Vorfeld erhofft. Größter Einzelaktionär ist die Deutsche Bank. 2010er-Jahre: Krise und Übernahme 2011: Die arabische Etihad Airways, vollständig im Besitz der Regierung von Abu Dhabi, verkündet eine Kooperation mit der finanziell bereits angeschlagenen Air Berlin. Etihad erwirbt knapp 30 Prozent der Anteile. 2012: Die Airline tritt der weltweiten Luftfahrallianz Oneworld bei. Flüge von Air Berlin dienen nun auch als Zubringer für andere Fluglinien, etwa für American Airlines. Der Schritt galt als Angriff auf das Geschäftsmodell der Lufthansa. 2016: Die Airline erzielt einen Rekordverlust von 782 Millionen Euro, auch der Umsatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Immer wieder kommen Gerüchte auf, Etihad wolle seine Anteile an dem kriselnden Unternehmen verkaufen. 2017: Air Berlin erklärt die Insolvenz.

Um in der Zeit der Verhandlungen den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten, bittet die insolvente Fluggesellschaft seine "airberliner" in der internen Mitteilung, alle "Aufgaben weiterhin zuverlässig und insbesondere mit dem gewohnten guten Service für unsere Gäste" wahrzunehmen. Die Gehaltszahlungen seien für "den Zeitraum der nächsten drei Monate" über die sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Bis dahin soll es eine Lösung geben.

Routinebetrieb in Tegel

Am Berliner Flughafen Tegel geht am Tag der Insolvenzmeldung alles einen einigermaßen normalen Gang. Die Passagiere von Air Berlin werden routiniert abgefertigt. "Ich war nicht einmal überrascht, die Insolvenz hat sich ja schon lange angedeutet", sagt Kerstin Mammeri, 54, während sie ihren Rollkoffer zum Check-in zieht. Sie ist froh, dass ihr Flug nach Kopenhagen planmäßig abhebt. "Schade, dass es soweit gekommen ist", sagt sie. "Eigentlich mag ich die Airline sehr." Probleme habe sie nur manchmal mit dem Bodenpersonal gehabt. In der Luft sei immer alles gut gewesen.

Einen kleinen Schock hat Markus Kokkonen, 36, zu verdauen. Der Finne wollte heute mit seinem Vater zurück in die Heimat fliegen, da rief plötzlich eine Angehörige an: Die finnischen Nachrichten berichteten groß über die Insolvenz. "Auf einmal wussten wir nicht mehr, wie wir zurück nach Hause kommen sollten", sagt Kokkonen. Panisch fuhren er und sein Vater zum Flughafen, um sich zu erkundigen. Dort erfuhren sie, dass ihr Flug wie geplant abhebt. "Jetzt müssen wir nur noch fünf Stunden am Flughafen rumbringen", sagt Kokkonen. Er lacht erleichtert.