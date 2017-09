Der festgenommene Ex-Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz hat offenbar eine Schlüsselrolle im Abgasskandal gespielt. Das geht einem Bericht der Bild am Sonntag zufolge aus internen Dokumenten hervor. Demnach soll der ehemalige Manager den Einsatz einer Software zur Erkennung eines Prüfstands angewiesen haben.



Laut eines vertraulichen Protokolls des Konzern-Steuerkreis-Abgas vom 10. Mai 2011 diskutierten die Sitzungsteilnehmer unter Leitung von Hatz über eine kritische Felduntersuchung der US-Umweltbehörde EPA. Die Behörde hielt fünf Fahrzeuge hinsichtlich ihres Emissionsverhalten für auffällig, hieß es in dem Protokoll.

Ohne wirksame Maßnahmen hätten diese Fahrzeuge vom Markt genommen werden müssen. Im Fazit hält das Protokoll fest: "Die Notwendigkeit für robustere Emissionskonzepte im Markt NAR wird zukünftig deutlich zunehmen." Die Umsetzung des in Entwicklung befindlichen Rollenmodus werde empfohlen, hieß es weiter.



Bisherige Ermittlungen kamen zu dem Schluss, dass Volkswagen ab 2008 eine Software für die Motorsteuerung eingesetzt hat, die dazu führte, dass Abgase besser auf dem Prüfstand als auf der Straße gereinigt wurden. Dieses sogenannte Robustheitspaket wurde über die Jahre weiterentwickelt.

Präsentation hieß "Emission Possible"

Audi-Ingenieure fertigten dem Bericht zufolge wenige Wochen nach der Sitzung des Konzern-Steuerkreis-Abgas eine Präsentation mit dem Titel "Emission Possible" an. Darin beschrieben die Techniker eine zusätzliche Lenkwinkelerkennung, die noch zuverlässiger eine Rollen-Situation erkennen würde. Diese illegale Abschaltvorrichtung entdeckten US-Ermittler im Zuge der Untersuchungen.



Hatz war im Zuge der Ermittlungen zur VW-Abgasaffäre in München festgenommen worden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Auf Anfrage der Bild am Sonntag wollte sich ein VW-Sprecher aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht äußern. Ein Anwalt von Hatz hatte in der Vergangenheit wiederholt gesagt, dass es keine Hinweise auf ein Fehlverhalten seines Mandanten gebe.