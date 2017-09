Die EU-Kommission hat den Weg für einen umstrittenen staatlichen Kredit über 150 Millionen Euro für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin frei gemacht. Die Zahlung stehe im Einklang mit EU-Recht, teilten die Brüsseler Wettbewerbshüter am Montag mit. Die Airline soll damit die kommenden Monate bis zu einem Verkauf überbrücken können.

Die verlustreiche Air Berlin hatte mitten in der Ferienzeit Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Seitdem hat die Airline ihr Langstrecken-Angebot gestutzt, Flüge fielen aus, Passagiere mussten umbuchen. Die EU-Kommission teilte nun mit, dass durch den Kredit die geordnete Abwicklung von Air Berlin gewährleistet werde, ohne den Wettbewerb übermäßig zu verfälschen.

Der Kredit darf nur in Tranchen ausgezahlt werden

Entscheidend dafür sei, dass der Kredit nur in Tranchen ausgezahlt werde. Die Fluggesellschaft müsse dabei ihren Finanzbedarf jede Woche nachweisen, neue Kredittranchen sollen jeweils erst dann freigegeben werden, wenn alle Mittel aufgebraucht sind. Deutschland müsse zudem sicherstellen, dass der Kredit vollständig zurückgezahlt werde oder einen Abwicklungsplan für Air Berlin vorlegen.



Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums hatte ZEIT ONLINE zuvor gesagt: "Die technische Umsetzung ist auf dem Weg. Eine Unterschrift ist noch nicht geleistet worden." Zu weiteren Einzelheiten des Kredits durch die staatliche KfW-Bank wollte sich die Sprecherin nicht äußern.

Das Geld aus dem Kredit soll der Fluglinie helfen, die Zeit bis zu einem Verkauf zu überbrücken, ohne den Flugbetrieb einstellen zu müssen. Air Berlin verhandelt als zweitgrößte deutsche Airline derzeit mit dem Marktführer Lufthansa und weiteren Interessenten über den Verkauf von Unternehmensteilen.

Unklare Zahl an gestrichenen Flügen

Auf der Internetseite teilte die Fluglinie am Sonntag mit, es seien Flüge abgesagt worden. "Aus operativen Gründen muss Air Berlin heute Flüge streichen", hieß es. "Wir bedauern die für unsere Fluggäste entstandenen Unannehmlichkeiten sehr." Nähere Angaben etwa zur Zahl der gestrichenen Flüge und zu den Gründen machte die Airline auf Nachfrage nicht.



Die Fluggesellschaft schrieb bei Facebook, Passagieren, die von einer Flugstreichung betroffen seien, werde "die bestmögliche Reisealternative angeboten". In Berlin habe es die eine oder andere Schlange vor dem Umbuchschalter gegeben, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. "Auswirkungen auf den Flugverkehr hatte das aber nicht."

Am Flughafen Berlin-Tegel fielen laut online genannten Abflügen vereinzelt Verbindungen aus, etwa nach Köln/Bonn oder Stuttgart, aber auch an entferntere Orte wie San Francisco. Auch am Montag wurden laut Website vereinzelt Inlandsflüge von Berlin aus annulliert. Am Flughafen Düsseldorf fielen am Sonntag nach Angaben eines Flughafensprechers sieben Flüge aus, größere Probleme habe es nicht gegeben.



Langstreckenflüge werden Ende September eingestellt

Bereits vergangene Woche hatte die Fluglinie angekündigt, einige ihrer Langstreckenverbindungen einzustellen. Flüge von Berlin nach Abu Dhabi, Los Angeles, Chicago und San Francisco sowie die Verbindung Düsseldorf-Boston werden demnach nur noch bis Ende September angeboten. Passagiere, die bereits Tickets gekauft haben, sollen auf andere Flüge umgebucht werden.



Arbeitnehmervertreter kämpfen derweil um eine Übernahme möglichst vieler der mehr als 8.000 Beschäftigten durch den oder die jeweiligen Käufer. "Unser Ziel ist es, dass wir nicht nur über Flugzeuge und Slots reden, sondern auch über das Personal", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach einem Treffen mit Arbeitnehmervertretern in Berlin. Es gehe um gute Arbeitsplätze. Düsseldorf und Berlin, die beiden größten Air-Berlin-Flughäfen, müssten wichtige Luftverkehrsstandorte bleiben. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, die Käufer bräuchten nicht nur fliegendes Personal, sondern auch die Mitarbeiter aus Verwaltung und Technik.