Die über 100 Flugausfälle bei Air Berlin wegen Krankmeldungen zahlreicher Piloten verschärfen die finanziellen Probleme der insolventen Airline. "Der heutige Tag kostet uns mehrere Millionen Euro", sagte Vorstandschef Thomas Winkelmann. Ein stabiler Betrieb sei zwingende Voraussetzung dafür, dass die Verhandlungen mit Kaufinteressenten gelingen. Bisher seien die Beschäftigten professionell mit der schwierigen Situation umgegangen. "Das, was wir jedoch heute bei einem Teil der Belegschaft sehen, ist ein Spiel mit dem Feuer."

Etwa 200 der insgesamt 1.500 Piloten im Konzern hatten sich krankgemeldet, viele nach Unternehmensangaben erst unmittelbar vor dem Flug. Insgesamt musste Air Berlin nach eigenen Angaben mehr als 100 Flüge ausfallen lassen, darunter vor allem Inlandsverbindungen. Betroffen war auch die Lufthansa-Tochter Eurowings, die bei Air Berlin Flugzeuge inklusive Piloten und Crew gemietet hatte. Air Berlin bedauerte die "Unannehmlichkeiten" für die Passagiere und bat alle Betroffenen, vor der Abfahrt zum Flughafen den Status ihres Fluges zu prüfen.

Insolvenz - Air Berlin streicht rund 70 Flüge Mitten im Verkaufsprozess hat Air Berlin Dutzende Flüge gestrichen. Grund dafür seien die Krankmeldungen vieler Piloten, so ein Sprecher der Fluggesellschaft. © Foto: Patrik Stollarz / Getty Images

"In einem schlechteren Licht kann ein Unternehmen nicht stehen"

Der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus warnte angesichts der Krankmeldungen vor Folgen für das Insolvenzverfahren des Unternehmens: "Wenn sich die Situation nicht kurzfristig ändert, werden wir den Betrieb und damit jegliche Sanierungsbemühungen einstellen müssen."

Die Konzernspitze reagierte mit drastischen Worten an die Mitarbeiter, wie aus einem internen Brief hervorgeht, der der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. "Heute ist ein Tag, der die Existenz der Air Berlin bedroht", schrieb Manager Oliver Iffert demnach an die Belegschaft. Tausende von Passagieren seien auf dem Weg zu den Flughäfen und würden dort vergeblich auf ihren Abflug warten. Hinzukomme die negative Berichterstattung in den Medien. "In einem schlechteren Licht kann ein Unternehmen gar nicht dastehen als die Air Berlin am heutigen Tage", schrieb Iffert. Die Flugstreichungen seien nur wegen der massenhaften Krankmeldungen, vor allem von Kapitänen, nötig geworden

Auch Gewerkschaften appellieren an Mitarbeiter

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit appellierte an die Mitarbeiter der Fluggesellschaft, den Betrieb der insolventen Airline sicherzustellen. Es sei "extrem wichtig, dass der Flugbetrieb weiterläuft", sagte Cockpit-Sprecher Markus Wahl. Ansonsten sei ein Lösungsweg am Verhandlungstisch "unmöglich".

Zuvor hatte bereits die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di die Mitarbeiter von Air Berlin aufgefordert, den Flugbetrieb weiter aufrechtzuerhalten, um die Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Allerdings seien die Krankmeldungen nicht verwunderlich, da es um die "Existenzen ganzer Familien" gehe, hieß es.



Langstrecken werden gestrichen

Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Seitdem laufen Gespräche über eine mögliche Übernahme der Flotte und des Unternehmens. Um den Flugbetrieb vorerst aufrechtzuerhalten, stellte die Bundesregierung einen Kredit über 150 Millionen Euro zur Verfügung. Zuletzt strich Air Berlin dennoch zahlreiche Langstreckenflüge, um Kosten zu sparen. Mangels Vertrauen der Kunden waren die Buchungen eingebrochen und hatten somit zu einem Verlustgeschäft geführt. Die Airline kündigte daher an, ab 25. September sein Karibik-Flugprogramm zu beenden und die Streichung von USA-Flügen vorzuziehen.

Interessenten können ihre Angebote für Air Berlin bis zum 15. September abgeben. In der Diskussion steht unter anderem eine Aufteilung durch die Deutsche Lufthansa und easyJet. Auch der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl hat ein Angebot von bis zu 500 Millionen Euro für das Unternehmen abgegeben. Eine Entscheidung über den Verkauf der Airline als Ganzes oder in Teilen könnte schon am 21. September fallen.