Die irische Billig-Fluggesellschaft Ryanair streicht in den kommenden sechs Wochen bis zu 2.100 Flüge, um die Pünktlichkeit ihrer Maschinen zu verbessern. In dem Zeitraum würden täglich 40 bis 50 Flüge ausfallen, teilte das Unternehmen mit. Durch die Flugstreichungen könne Ryanair die "Belastbarkeit unserer Flugpläne verbessern und die Pünktlichkeit auf unser Jahresziel von 90 Prozent wiederherstellen", sagte ein Unternehmenssprecher.

Auf der Webseite teilte das Unternehmen mit, man habe in den Sommermonaten Juli und August mit jeweils über 12 Millionen transportierten Passagieren einen neuen Rekord aufgestellt. Die enorm hohe Auslastung habe in Kombination mit Fluglotsenstreiks in Frankreich, schlechtem Wetter und einem Urlaubsrückstand bei den Crews dafür gesorgt, dass die durchschnittliche Pünktlichkeit der Ryanair-Flüge von rund 90 auf unter 80 Prozent fiel. Dies sei ein inakzeptabler Zustand für die Fluglinie und ihre Kunden.



Das Unternehmen hofft laut Erklärung, durch das reduzierte Flugangebot die Pünktlichkeit vor Inkrafttreten des Winter-Flugplans Anfang November wieder verbessern zu können. Nach eigenen Angaben führt Ryanair täglich etwa 2.500 Flüge aus – eine Streichung von 50 Verbindungen pro Tag entspräche also einem Anteil von zwei Prozent. Man werde sich bei den Kunden betroffener Flüge melden und Umbuchungen oder Erstattungen anbieten, hieß es. Welche Flüge von den Streichungen betroffen sind, teilte Ryanair nicht mit.



Die irische Airline fliegt auch mehrere Ziele in Deutschland an. Aus dem Bieterkampf um die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin hatte sich das Unternehmen Ende August zurückgezogen. Wirtschaftlich steht Ryanair derzeit gut da: Sein zweites Quartal von April bis Ende Juni schloss der Billigflieger mit einem Nettogewinn von 397 Millionen Euro ab.