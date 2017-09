Die größte deutsche Fluggesellschaft hat ihr Angebot für Air Berlin präzisiert. Nach Angaben von Lufthansa-Chef Carsten Spohr will sein Konzern nicht für die Langstreckenjets des insolventen Konkurrenten bieten. Stattdessen habe Lufthansa ein Angebot über die 38 bereits angemieteten Mittelstrecken-Maschinen sowie 20 bis 40 weitere Flugzeuge abgegeben. Damit sollen vor allem Arbeitsplätze bei der Tochter Eurowings gesichert werden, die bereits selber Langstreckenflüge anbietet.

Vorentscheidung der Gläubiger

Am vergangenen Freitag war die Bieterfrist für die seit Mitte August insolvente, bislang zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin abgelaufen. Neben Lufthansa gehören auch Easyjet, Condor, die British-Airways-Mutter IAG sowie die Luftfahrtunternehmer Hans Rudolf Wöhrl und Niki Lauda zum Interessentenkreis. Die Lufthansa hatte ihr Angebot als erstes vorgelegt – was der Erzrivale Ryanair als abgekartetes Spiel mit der Bundesregierung kritisiert hatte.

Die Entscheidung darüber, welcher Investor den Zuschlag erhält, fällt der Air-Berlin-Aufsichtsrat am kommenden Montag. An diesem Donnerstag könnte indes eine erste Tendenz erkennbar sein, wenn sich der Gläubigerausschuss der Fluggesellschaft trifft. Sachwalter Lucas Flöther und der Generalbevollmächtigte des Unternehmens, Frank Kebekus, werden dem Gremium eine Auswertung der Gebote vorlegen und könnten eine Empfehlung zu bevorzugten Kandidaten abgeben. Die Vertreter der Gläubiger könnten dann eine Vorauswahl treffen.



Lufthansa beruhigt wegen Kartellbehörden

Experten gilt ein Gesamtverkauf an eine andere Fluggesellschaft wegen der dann hohen Marktmacht des neuen Eigentümers als eher unwahrscheinlich. Mehrere einzelne Bieter hoffen daher auf Teile von Air Berlin. Kandidaten sind etwa die Lufthansa-Tochter Eurowings, die British-Airways- und Iberia-Mutter IAG, Easyjet sowie ein Bündnis aus Condor und Niki Lauda, dem Gründer der Air-Berlin-Tochter Niki. Insgesamt verfügt die Air Berlin mit rund 8.000 Mitarbeitern über eine Flotte von 144 Flugzeugen, von denen aber 38 bereits samt Besatzungen an die Eurowings vermietet sind.

"Wir sind optimistisch, dass das, was wir uns vorstellen, genehmigungsfähig ist", sagte Spohr dazu. Trotz ihres hohen Marktanteils in Deutschland rechnet sich sein Konzern gute Chancen für eine Übernahme von bis zu 80 der insgesamt 144 Flugzeuge der insolventen Air Berlin aus. "Viel mehr werden wir kartellrechtlich gar nicht machen können", sagte der Lufthansa-Chef. Einschließlich aller Umsteigflüge habe die Lufthansa-Gruppe in Deutschland einen Marktanteil von 34 Prozent. Dieser Wert werde auch für die Kartellbehörden entscheidend sein.