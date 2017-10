Die Lufthansa will Teile der maroden italienischen Airline Alitalia übernehmen. Der Konzern habe ein Angebot zum Aufbau einer neu strukturierten Alitalia eingereicht, erklärte die deutsche Fluglinie am Montag. Damit habe sich das Unternehmen auch "gegen die Abgabe eines Angebots für die gesamte Airline entschieden", hieß es in der Erklärung.

Nach Angaben von Alitalia gingen insgesamt sieben Angebote ein, darunter auch der ritischen Billigflieger Easyjet. Ein spezielles Gremium beginne nun damit, die Gebote zu bewerten. Mit ihrem Angebot legte die Lufthansa nach eigenen Angaben ein Konzept für eine "NewAlitalia" vor, die eine nachhaltige wirtschaftliche Perspektive entwickeln könne.



Über Details wurde demnach mit den zuständigen Kommissaren Stillschweigen vereinbart. EasyJet ist nach eigenen Angaben ebenfalls an Teilen "einer restrukturierten Alitalia" interessiert. Einzelheiten nannte der Billigflieger jedoch nicht.

Die italienische Alitalia schreibt seit Jahren Verluste und zum Kauf ausgeschrieben. Die Airline musste im Frühjahr in Insolvenz gehen, nachdem die Mitarbeiter sich gegen einen Rettungsplan gestellt hatten, der Lohnkürzungen und Stellenstreichungen beinhaltet hatte. Zwischenzeitlich hatte auch der irische Billigflieger Ryanair Interesse an Alitalia gezeigt, war dann jedoch wieder davon abgekommen.

Die Regierung im Rom hatte erst vergangene Woche betont, Alitalia als Ganzes verkaufen und nicht den Flugbetrieb von den Bodendiensten trennen zu wollen. Am Freitag verlängerte die Regierung die Frist, bis zu der die bis Montag abzugebenden Gebote noch nachgebessert werden können, vom 5. November auf den 30. April. Die Lufthansa hatte vor wenigen Tagen Verträge unterschrieben große Teile der deutschen Air Berlin zu übernehmen.