Im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen gegen mehrere deutsche Autohersteller hat die EU-Kommission die Zentrale des BMW-Konzerns in München durchsucht. Während die Behörde in Brüssel nur von einer "nicht angekündigten Prüfung" eines deutschen Herstellers sprach, bestätigte das Unternehmen später, dass Mitarbeiter der EU-Kommission "in dieser Woche zu einer "Nachprüfung" in München waren. Weitere Einzelheiten nannte ein Sprecher nicht, betonte aber, dass es derzeit kein formelles Verfahren gegen BMW gebe.



Daimler will Status als Kronzeuge

Die Kartellvorwürfe waren im Sommer durch einen Bericht des Spiegel bekannt geworden. Demnach sollen führende deutsche Autohersteller seit den neunziger Jahren geheime Absprachen getroffen und sich unter anderem über Lieferanten, Abgasfilter und Motoren ausgetauscht haben. wie der Spiegel berichtet, hätten sich 200 Mitarbeiter von Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler immer wieder zu rund in 60 verschiedenen Arbeitskreisen getroffen. Die EU-Kommission hatte eine Voruntersuchung eingeleitet, um die Vorwürfe des "kartellrechtswidrigen Verhaltens" und der Wettbewerbsverzerrung nachzugehen.

Besonders brisant sollen die Absprachen der Autohersteller über die Abgasreinigungen ihrer Dieselfahrzeuge sein. Demnach stimmten sich die großen Fünf spätestens seit 2006 darüber ab, wie groß die Tanks für das sogenannte Harnstoffgemisch AdBlue sein sollten. Mit diesem Stoff können Dieselfilter schädliche Stickoxide in die umweltfreundlichen Bestandteile Wasser und Stickstoff aufspalten. Dafür müsste allerdings eine ausreichend große Menge an AdBlue im Auto vorhanden sein – die dafür notwendigen Tanks waren den Autoherstellern aber zu teuer. Sie vereinbarten deshalb kleinere Tanks – und legten damit nach Auffassung von Experten die Grundlage für den Dieselskandal.

Die Absprachen leugnen die Autokonzerne nicht, ganz im Gegenteil. Laut des Spiegel-Berichts reichten sowohl Daimler als auch Volkswagen – letzterer auch im Namen von Audi und Porsche – Selbstanzeige ein. Wie Daimler mitteilte, habe man mittlerweile bei der EU-Kommission den Status als Kronzeuge beantragt. "Mehr dürfen wir hierzu derzeit auf Grund des erwähnten Antrags auf Bußgeldimmunität nicht sagen", sagte Finanzchef Bodo Uebber und verweist damit auf die besondere Rolle des Kronzeugen in einem Kartellverfahren: Er darf in der Regel auf den größten Nachlass bei Strafzahlungen bis hin zur kompletten Verschonung hoffen. Gleichwohl fungiert er als Hauptbelastungszeuge, der womöglich andere Mitglieder eines Kartells belastet.