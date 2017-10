Der unter Verdacht des Insiderhandels stehende Chef der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, gibt seinen Posten zum Jahreswechsel auf. Kengeter werde das Unternehmen noch bis zum 31. Dezember führen, teilte die Deutsche Börse nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mit.



"Der Aufsichtsrat hat den Rücktritt mit großem Bedauern akzeptiert", teilte das Unternehmen mit. Wer Kengeters Nachfolger werden soll, wolle man in Kürze bekanntgegeben. Kengeter werde den Konzern so lange weiter führen und habe dafür "das volle Vertrauen des Aufsichtsrats". Kengeter wolle es dem Unternehmen ermöglichen, die Energie wieder "voll auf die Kunden, das Geschäft und Wachstum" zu fokussieren, hieß es. Die Börse dürfe nicht weiter durch das laufende Ermittlungsverfahren belastet werden, zitierte das Unternehmen seinen Chef.

Seit Februar ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Kengeter wegen eines Aktiengeschäfts. Der Manager hatte Mitte Dezember 2015 für 4,5 Millionen Euro 60.000 Deutsche-Börse-Aktien gekauft, die er nicht vor Ende 2019 veräußern darf. Der Konzern packte in dem eigens für Kengeter geschnürten Vergütungsprogramm weitere 69.000 Anteilsscheine drauf. Gut zwei Monate nach dem Aktiendeal machten die Deutsche Börse und die London Stock Exchange (LSE) ihre – inzwischen gescheiterten – Fusionspläne öffentlich, was die Kurse in die Höhe trieb. Die Ermittler werfen Kengeter vor, schon im Sommer 2015 mit der LSE-Führung Gespräche über einen Zusammenschluss geführt und das lukrative Aktiengeschäft in diesem Wissen getätigt zu haben. Aufsichtsrat, Vorstand und Kengeter persönlich hatten die Vorwürfe zurückgewiesen.



Anfang der Woche war Kengeters Versuch, das Verfahren gegen die Zahlung von 500.000 Euro einzustellen, am Widerstand des Amtsgerichts Frankfurt gescheitert. Das Gericht verwies den Fall zurück an die Staatsanwaltschaft, die nun weiter ermittelt.

Der Aufsichtsrat hatte sich darauf festgelegt, erst nach dem Abschluss aller Verfahren über eine Verlängerung von Kengeters Ende März 2018 auslaufendem Vertrag zu entscheiden. Die Hängepartie verärgerte sowohl Mitarbeiter als auch Investoren des Dax-Konzerns. Zudem hatten die Finanzaufsicht Bafin und die hessische Börsenaufsicht angekündigt, die Causa Kengeter nach Abschluss des strafrechtlichen Verfahrens auch noch genauer unter die Lupe nehmen zu wollen.