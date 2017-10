38.000 Autos mit 3-Liter-Dieselmotoren in den USA bekommen ein Software-Update von Volkswagen. Dem Schritt haben die Umweltbehörde Epa und die für Luftreinhaltung zuständige kalifornische Behörde Carb zugestimmt. Besitzer der VW Touareg und Porsche Cayenne der Modelljahre 2013 bis 2016 sowie des 2015er Audi Q7 sollen laut dem Behörden darüber hinaus eine Entschädigung von bis zu 16.114 Dollar (13.715 Euro).

Der Volkswagenkonzern musste die Änderungen angehen, nachdem vor zwei Jahren eine vorsätzliche Manipulation bei Abgastests nachgewiesen wurde. Der deutsche Autobauer gab in der Folge zu, mehr als 550.000 Autos in den Vereinigten Staaten und elf Millionen weltweit so manipuliert zu haben, dass die Ausstoßmengen bei Schadstoffuntersuchungen geringer als im Alltagsbetrieb auf der Straße angegeben wurden.

Sind die Updates bei den 3-Liter-Dieseln einmal aufgespielt, wird Volkswagen die meisten der betroffenen Fahrzeuge in den USA repariert oder zurückgekauft haben. Die Genehmigung der Umweltbehörden steht für Fahrer der Modelle Audi A6, A7, A8 und Q5 SUV noch aus.

Kunden in den USA mit Wagen, deren 3-Liter-Diesel zu alt für einen Umbau waren, entschädigte der Konzern mit Beträgen zwischen 7755 und 13.880 Dollar (rund 6600 bis 11.800 Euro).