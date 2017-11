Die Gewerkschaft Cockpit will Zeitungsberichten zufolge verhindern, dass das im Frühjahr von der Air Berlin übernommene Dortmunder Tochterunternehmen Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) genutzt werde, um 13 Airbus-Jets inklusive neu eingestellten Piloten an den Lufthansa-Ableger Eurowings weiterzugeben. Die Piloten werfen Air Berlin, laut Berichten der "Rheinischen Post" vor, mit dem Verfahren gegen einen 2013 abgeschlossenen Tarifvertrag zu "Geschäftsfeldabgrenzung und Beschäftigungssicherung" zu verstoßen.



In dem Papier, das der Zeitung vorliege, sei festgelegt, dass fast alle Flüge mit mehr als 78 Passagiersitzen von Piloten von Air Berlin und nicht über Verbundairlines wie die LGW durchgeführt werden. Die Grenze von 78 Passagiersitzen wurde gezielt gewählt, weil die LGW eine Reihe von Turbopropmaschinen betreibt, die unter diese Grenze fallen. Eine entsprechende Klage sei bereits in Vorbereitung, so ein Sprecher der Pilotenvereinigung gegenüber der Zeitung.

Unter den deutschen Billigfliegern zahlt Eurowings die niedrigsten Pilotengehälter, das berichtete Die Welt bereits im September unter Berufung auf eine interne Studie der Pilotenvereinigung. Danach könnten die Air-Berlin-Piloten nach einem Wechsel von ihrem insolventen Arbeitgeber zur Lufthansa-Tochter Eurowings mehr als 40 Prozent weniger verdienen als zuvor.

Das Unternehmen Air Berlin erklärt, die Klage habe keine Erfolgschance. Der Tarifvertrag sei gegenstandslos, weil Air Berlin aufgrund der Insolvenz den Flugverkehr eingestellt habe. Darum sei es ein gutes Recht der LGW als eigenständiger, nicht insolventer Fluggesellschaft mit eigenem Tarifvertrag, nun Crews für die 13 Airbus-Maschinen anzuheuern, die Air Berlin auf die LGW übertragen habe.

Ob Mitarbeiterlöhne gezahlt werden bleibe fraglich

Auch ist gut eine Woche nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens für Air Berlin unklar, ob alle Mitarbeiter ihre Gehälter weiter ausgezahlt bekommen. "Ob wir die Ansprüche am Ende des Verfahrens ganz oder teilweise bedienen können, lässt sich noch nicht sicher sagen", sagte der Sachverwalter der Air-Berlin-Gläubiger, Lucas Flöther, der "Süddeutschen Zeitung". Das könne den Mitarbeitern nicht garantiert werden.



Diese Lohnforderungen seien der Hauptgrund dafür gewesen, dass er die eine drohende Masseunzulänglichkeit beim Insolvenzgericht angezeigt habe, sagte Flöther. Das heiße, dass die Erlöse aus dem Verkauf der Teile von Air Berlin wahrscheinlich nicht reichen werden, diese Löhne zu bezahlen, erläutert der Sachverwalter. Es werde Jahre dauern, bis das Verfahren abgeschlossen sei,und dann müsse das Geld aus den Verkäufen erst bei den Gläubigern ankomme.

Air Berlin war nach Lufthansa seit dem Jahr 2003 die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft. Mit 1,5 Milliarden Euro verschuldet musste das Unternehmen Mitte August Insolvenz anmelden. Der Flugbetrieb konnte dank eines 150 Millionen Euro schweren Überbrückungskredites des Bundes bis Ende Oktober aufrechterhalten werden. Das Darlehen läuft zum Jahresende aus.