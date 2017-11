Die milliardenschwere Übernahme des US-Medienkonzerns Time Warner durch den Mobilfunkriesen AT&T gerät durch eine Klage des US-Justzministeriums ins Wanken: Die Behörde will Gerichtsunterlagen zufolge den Kauf verhindern, weil sie negative Folgen für den amerikanischen Konsumenten befürchtet. Das Ministerium verwies auf höhere Kosten für Kabelfernsehen und weniger Innovationen. Zudem könnte ein Deal Innovationen blockieren.

AT&T-Justiziar David McAtee sagte, das Vorhaben werde vor dem New Yorker Bundesgericht scheitern. Das Unternehmen sei zuversichtlich, dass das Gericht die Behauptungen der Regierung zurückweisen und den Kauf erlauben werde: Es gebe keinen legitimen Grund dafür, dass die Übernahme anders behandelt werde als andere vertikale Fusionen. Bisher seien Übernahmen von Unternehmen, die keine direkten Konkurrenten seien, routinemäßig genehmigt worden.

Trump steht auf Kriegsfuß mit CNN

Im Oktober hatte AT&T ein Vereinbarung erzielt, Time Warner für 85,4 Milliarden Dollar zu übernehmen. Zu dem Medienkonzern gehören unter anderem der Sender HBO, die Filmstudios Warner Bros und der Nachrichtensender CNN. AT&T will sich mit der Übernahme unabhängiger vom Mobilfunkgeschäft machen, wo kleinere Rivalen wie die Telekom-Tochter T-Mobile und Sprint Druck ausüben.



Insidern zufolge habe das Ministerim empfohlen, das CNN-Mutterunternehmen oder der Satellitensparte DirecTV zu verkaufen. US-Präsident Donald Trump fühlt sich seit geraumer Zeit vom TV-Sender CNN des Time-Warner-Konzerns unfair behandelt. Er hatte im Wahlkampf angekündigt, unter seiner Präsidentschaft werde das Justizministerium das Geschäft blockieren.



Trump gibt an, ebenso wie einige Verbraucherschützer, eine zu große Machtfülle für AT&T zu befürchten. Zuletzt hatte es in derFinancial Times geheißen, das Justizministerium wolle die Übernahme nur unter der Auflage genehmigen, dass Time Warner sich von seinem Nachrichten-Flaggschiff CNN trenne. AT&T hatte erklärt, es sei nicht bereit für eine Genehmigung der Behörden CNN zu verkaufen.

Ursprünglich hatten die Unternehmen geplant, den im Oktober 2016 angekündigten und über 85 Milliarden Dollar (72 Mrd Euro) schweren Deal bis Ende 2017 abzuschließen. Es sollte der teuerste Übernahme-Deal in diesem Jahr werden.