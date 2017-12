Der Berliner Senat will die gewerbliche Untervermietung durch Privatpersonen erlauben. Dafür solle ein entsprechendes Gesetz geändert werden, berichteten übereinstimmend der rbb und der Tagesspiegel. Ab Mai 2018 könnten dann Berliner ihre Mietwohnungen bis zu 60 Tage im Jahr als Ferienwohnung vermieten, etwa über Plattformen wie Airbnb oder Wimdu. Details zur Gesetzesänderung will die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) am Mittwoch vorstellen.



Mit dem Plan zur Gesetzesänderung haben Vermietungsportale wie Airbnb einen Teilsieg im Kampf um das sogenannte Homesharing gewonnen. Viele Anbieter haben sich professionalisiert; viele Wohnungen wurden allein zu dem Zweck unterhalten, um sie gewinnbringend an kurzfristige Besucher zu vermieten.



Das verschärfte den Mietmarkt in vielen Metropolen und schwächte die lokale Hotelbranche. Um diese Entwicklung zu unterbinden, hatten viele Städte verschärfte Gesetze erlassen. Besonders hart hatte Berlin mit seinem Zweckentfremdungsverbotsgesetz 2014 durchgegriffen: Seit Mai 2016 dürfen Mieter ihre Wohnung nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung des zuständigen Bezirksamtes zu anderem als Wohnzwecken nutzen. Außerdem sollen Bürger illegale Ferienwohnungen melden.



Die Gesetzesänderung solle nun privaten Anbietern entgegenkommen, heißt es beim rbb. Um weiterhin eine Zweckentfremdung zu vermeiden, wollten die Behörden die Vermietung verstärkt kontrollieren. Die Registriernummer solle nur für zwei Jahre erteilt werden, und Vermieter sollten nachweisen, wie oft sie ihre Wohnung vermietet hätten. Wer seine Wohnung länger als 60 Tage im Jahr vermieten wolle, brauche weiterhin eine Ausnahmegenehmigung. Bei Verstößen drohten Bußgelder von bis zu 100.000 Euro.