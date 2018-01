Ryanair ist an Teilen der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki interessiert. Das teilte die irische Airline mit. Das Unternehmen habe Interesse daran, am Insolvenzverfahren teilzunehmen sowie verbleibende Niki-Teile möglicherweise zu kaufen.

Die British-Airways-Mutter IAG hatte eigentlich bereits den Kauf von wesentlichen Niki-Teilen vereinbart. IAG wollte etwa 740 der rund 1.000 Mitarbeiter übernehmen. Dann hatte jedoch ein Gericht entschieden, dass das Insolvenzverfahren nicht in Deutschland, sondern in Österreich geführt werden müsse. Dort habe Niki seinen Sitz und auch die für die Fluglinie zuständige Aufsichtsbehörde sitze dort, hieß es in der Urteilsbegründung.



Nach dem Urteil wurde dann ein zweites Insolvenzverfahren in Österreich eingeleitet. Noch kann Niki gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Bieter können allerdings bis zum 19. Januar bereits neue Angebote machen. Im Bieterverfahren in Deutschland hatte Ryanair kein Gebot abgegeben.



Deutscher Insolvenzverwalter warnt vor zweitem Verfahren

Der deutschen Insolvenzverwalter Lucas Flöther sagte, das zweite Bieterverfahren in Österreich berge das ernste Risiko, dass alle Beteiligten am Ende mit leeren Händen dastünden. Der britische-spanische Luftfahrtkonzern IAG zeige zwar Geduld. Doch müsse jeder verstehen, wenn dieser Investor irgendwann von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch mache. Flöther forderte die österreichische Insolvenzverwalterin auf, der der Entscheidung des vorläufigen deutschen Gläubigerausschusses zuzustimmen. "Wenn das Paket hingegen wieder aufgeschnürt wird, sehe ich für die Zukunft von Niki schwarz", sagte Flöther.

Das Urteil des Landgerichts Korneuburg am vergangenen Freitag hatte das Fluggastportal Fairplane erwirkt. Der Fluggast-Dienstleister FairPlane verspricht sich von einem Konkursverfahren in Österreich bessere Chancen, Kundenforderungen von mehr als 1,2 Millionen Euro durchzusetzen. Für die österreichische Airline Niki war im Dezember in Berlin die Insolvenz beantragt worden. Zuvor war bereits die Mutter Air Berlin pleite gegangen.