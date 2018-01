Der britische Billigflieger EasyJet will seine Marktanteile in Deutschland deutlich vergrößern und rechnet mit einer Verdopplung der Zahl der Fluggäste. Demnach sollen in diesem Geschäftsjahr 18 Millionen Fluggäste befördert werden, sagte Europachef Thomas Haagensen zum Start des ersten Fliegers vom Flughafen Berlin-Tegel. 2017 seien es noch gut acht Millionen gewesen.

Nach der Übernahme von Teilen der insolventen Air Berlin bietet EasyJet künftig 19 Verbindungen ab Tegel an – erstmals auch innerhalb Deutschlands. Von Berlin aus will die Airline nun Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart und München bis zu achtmal täglich bedienen. EasyJet wolle zudem verstärkt Geschäftsreisende mit Zielen wie Wien, Zürich, Kopenhagen und Stockholm ansprechen, sagte Haagensen. Weitere Flüge sollen unter anderem nach Sizilien oder Mallorca gehen.

Der Chef des Flughafens Tegel, Engelbert Lütke Daldrup, deutete in diesem Zusammenhang mögliche Preissenkungen für Tickets an. Mit EasyJet komme eine sehr wettbewerbsstarke Fluggesellschaft nach Tegel, das sei für die Kunden eine "sehr gute Nachricht", sagte er im ZDF. So herrsche wieder Konkurrenz auf innerdeutschen Strecken, sagte Lütke Daldrup.

"Nummer eins im Berliner Markt"

Auch EasyJet-Finanzchef Andrew Findlay sprach von einem wichtigen Schritt für die Hauptstadt. "Wir werden die Nummer eins im Berliner Markt sein", sagte Findlay. Zudem biete die Airline bis zu 1.000 Mitarbeitern von Air Berlin einen neuen Job.

EasyJet hatte für 40 Millionen Euro Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin übernommen. Der Deal umfasst die Übernahme von 25 Flugzeugen sowie der Start- und Landerechte für den Flughafen Tegel. Damit habe sich die Zahl der Maschinen in Berlin verdreifacht, sagte Haagensen. Berlin sei nach London Gatwick die zweitgrößte Basis von EasyJet.

Der deutsche Markt wird für das britische Unternehmen immer wichtiger: Laut Haagensen startet oder landet 2018 jeder fünfte EasyJet-Passagier in Deutschland.