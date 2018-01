Der Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren, teilte das Unternehmen mit. Kamprad sei in seinem Zuhause im südschwedischen Småland "friedlich eingeschlafen".



Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI — IKEA Sverige (@IKEASverige) 28. Januar 2018

Kamprad war einer der reichsten Menschen der Welt. Sein Unternehmen hat die Art und Weise revolutioniert, wie sich Menschen weltweit einrichten. Ikea stand zuletzt wegen fragwürdiger Steuerdeals in der Kritik.



Kamprad wurde 1926 geboren. Mit 17 Jahren gründete er in seinem Heimatort Älmhult Ikea. Er lieferte zunächst per Fahrrad Produkte wie Kugelschreiber und Bilderrahmen zu günstigen Preisen aus. Möbel kamen, damals noch fertig zusammengebaut, 1947 ins Ikea-Angebot. 1951 erschien erstmals ein Katalog, ausgeliefert per Milchmann.

Kurz darauf verlegte sich Kamprad komplett aufs Geschäft mit Möbeln. 1956 wurde mit dem Tisch Lövet erstmals ein Möbelstück zum Eigenbau angeboten: Die Tischbeine waren nicht mit der Platte verbunden.

Heute beschäftigt Ikea 190.000 Menschen weltweit und verzeichnet einen Rekordumsatz von 38 Milliarden Euro. Das Vermögen der Familie Kamprad wird auf mehr als 40 Milliarden Euro geschätzt.