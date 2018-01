2017 war kein einfaches Jahr für Facebook. Immer wieder musste sich das soziale Netzwerk gegen den Vorwurf verteidigen, problematische Einträge wie Aufrufe zum Hass, Verteidigung von Terrorismus oder sogenannte Fake News nicht wirksam genug zu bekämpfen. In Kritik geraten war Facebook vor allem auch in Verbindung mit der Russland-Affäre: Nutzer waren durch von Russland gesteuerten Konten vor der US-Präsidentenwahl 2016 beeinflusst worden. Mitarbeiter mussten sich dafür bereits vor dem US-Kongress rechtfertigen. Von der Affäre betroffen sind auch andere Tech-Größen wie Google und Twitter.

Doch Facebook-Chef Mark Zuckerberg gelobt Besserung. In einem Beitrag auf der Plattform schrieb er, er wolle sein soziales Netzwerk "reparieren". Und fügte hinzu: Nutzer sollten vor Missbrauch geschützt und gegen eine Einmischung von Nationalstaaten verteidigt werden. Zuckerberg wolle sicherstellen, dass "auf Facebook verbrachte Zeit gut verbrachte Zeit" ist.

Es werde keine leichte Aufgabe sein, räumte Zuckerberg in dem Beitrag ein. Fehler und Missbrauch könnten nicht immer verhindert werden. Aber derzeit mache das Unternehmen zu viele Fehler bei der Durchsetzung seiner Richtlinien und beim Versuch, den Missbrauch von Facebooks Instrumenten durch andere aufzuhalten. Die Welt sei "besorgt" und für Facebook gebe es "viel zu tun".