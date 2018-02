Der Fahrdienstanbieter Uber hat neue Sicherheitsmaßnahmen für den Markt in Großbritannien angekündigt. Geplant sei unter anderem ein rund um die Uhr geschalteter Telefondienst, außerdem sollen Kunden mehr Informationen über die Fahrer von Uber erhalten, teilte das Unternehmen mit. Zudem will das Unternehmen direkt alle Probleme, die bei einer Fahrt auftauchen, der Polizei melden. Bislang mussten Passagiere oder Fahrer selbst aktiv werden.



Damit will das Unternehmen den drohenden Lizenzentzug für London abwenden. Die britischen Behörden hatten Uber vorgeworfen, zu nachlässig mit Straftaten umzugehen und seine Fahrer nicht ausreichend zu überprüfen.



Die städtische Nahverkehrsbehörde TfL (Transport for London) hatte im September vergangenen Jahres angekündigt, die Lizenz von Uber in nicht zu verlängern. Das Unternehmen aus den USA agiere verantwortungslos, unter anderem im Zusammenhang mit dem Melden von Straftaten und medizinischen Kontrollen der Fahrer, hieß es damals. Uber legte Berufung ein und darf deshalb vorerst weiterhin in der britischen Hauptstadt agieren. Im Frühsommer 2018 soll der Fall verhandelt werden.

Auch über den drohenden Lizenzentzug hinaus hatte Uber in den vergangenen Monaten eine Reihe von Rückschlägen erlitten. In dieser Woche meldete das Unternehmen einen Verlust von 4,5 Milliarden im vergangenen Jahr. Das war beinahe ein doppelt so hohes Minus wie im Jahr zuvor. Zudem hatte im vergangenen Juni der Mitgründer und langjährige Chef Travis Kalanick das Unternehmen verlassen müssen, nachdem Uber wegen Technologie-Diebstahls verklagt wurde und durch Sexismus- und Diskriminierungs-Vorwürfe in die Kritik geriet. Nach internen Machtkämpfen wurde Dara Khosrowshahi als Nachfolger verpflichtet. Der ehemalige Expedia-Chef soll Uber jetzt wieder auf Kurs bringen.