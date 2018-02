Seit Donnerstagmorgen stehen die Maschinen in den Kölner Ford-Werken still. Im Rahmen der Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie rief die IG Metall zu Arbeitsniederlegungen auf. Die Gewerkschaft hatte zuvor angekündigt, die bundesweit organisierten Warnstreiks bis zum Freitag fortzuführen.



65.000 Streikende in 70 Betrieben allein in NRW

Die IG Metall will in dieser Woche in NRW insgesamt mehr als 65.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie zu 24-stündigen Warnstreiks aufrufen. Es werde Arbeitsniederlegungen in fast 70 Betrieben in allen Regionen des Landes geben, hieß es.

Tarifkonflikt - Metaller streiken bundesweit Gegen den ganztägigen Warnstreik legten die Arbeitgeber Klagen ein. Hauptstreitpunkte sind die IG-Metall-Forderungen nach sechs Prozent mehr Lohn und einer individuellen Arbeitszeitverkürzung auf eine 28 Stunden pro Woche. © Foto: Caroline Seidel/dpa

Die NRW-Arbeitgeber hatten am Mittwoch eine Klage beim Arbeitsgericht Frankfurt gegen die aus ihrer Sicht rechtswidrigen Streikaktionen eingereicht. Gleichzeitig forderten sie die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Eine für den Mittwochabend in NRW geplante Verhandlungsrunde war zuvor abgesagt worden.



Arbeitgeber lehnen Teilzeit mit Lohnausgleich ab

Die Gewerkschaft verlangt für die bundesweit etwa 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche, darunter etwa 700.000 in NRW, sechs Prozent mehr Geld über eine Laufzeit von zwölf Monaten und die Möglichkeit, die Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden zu reduzieren. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollen dabei einen Teil-Ausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber bislang strikt ablehnen. Die Arbeitgeber haben bisher eine Einmalzahlung von 200 Euro und zwei Prozent mehr Einkommen für 15 Monate geboten.

Am vergangenen Wochenende waren Verhandlungen in der fünften Runde mit den Arbeitgebern in Stuttgart abgebrochen worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.