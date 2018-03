Die kommunalen Müllabfuhren kritisieren den offenbar geplanten Verkauf des Unternehmens, dem der grüne Punkt gehört. "Wenn der größte deutsche Entsorger den größten dualen Systemanbieter kauft, dann würde sich die Wettbewerbssituation auf dem Markt deutlich verschlechtern", sagte der Vizechef des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Patrick Hasenkamp, der Deutschen Presse-Agentur. "Das wäre in etwa so, als würde der Autokonzern Volkswagen mit Bosch Deutschlands größten Zulieferer kaufen – die Marktmacht wäre immens", sagte Hasenkamp. Laut Handelsblatt möchte der Entsorger Remondis das Unternehmen Duales System Deutschland (DSD) kaufen, dem der grüne Punkt gehört. Remondis wollte sich zu "Marktgerüchten" nicht äußern.

Der grüne Punkt ist eine Marke des Kölner Unternehmens DSD. Es organisiert die Abholung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfall für Einzelhändler. In Deutschland sind die Hersteller verpackter Waren dazu verpflichtet, die Kosten für die Entsorgung der Verpackung selbst zu tragen. Die Produkthersteller bezahlen DSD dafür, diese Aufgabe für sie zu übernehmen. Wenn ein Hersteller den DSD dafür bezahlt, darf er den grünen Punkt auf seine Verpackung drucken. DSD vermittelt die Aufträge für die Entsorgung des Mülls anschließend an Müllabfuhren, den Zuschlag erhält der günstigste Anbieter. Um die Aufträge buhlen neben den kommunalen Müllabfuhren auch private Unternehmen wie Remondis.

13 Euro pro Jahr für die Entsorgung von Verpackungen

Patrick Hasenkamp vertritt als Vizechef des VKU 450 kommunale Entsorgungsunternehmen in Deutschland, darunter auch die städtischen Müllabführen. Er sagt, falls DSD an Remondis verkauft würde, könnte Remondis womöglich einsehen, wie die kommunalen Müllabfuhren ihre Angebote kalkulieren. "DSD wird zwar weiterhin dem günstigsten Abfallsammler den Zuschlag geben, könnte dessen Angebotsdetails aber an seine Remondis-Mutter weiterreichen", sagte er. Dadurch könne sich das Unternehmen bei der jeweils nächsten Ausschreibung einen Vorteil gegenüber der kommunalen und mittelständischen Konkurrenz sichern.

Dadurch könnte laut Hasenkamp der Wettbewerb geschwächt werden, falls die Wettbewerber aufgekauft oder verschwinden würden. Schon jetzt gebe es in einigen Gebieten Deutschlands bei gewissen Entsorgungsleistungen zum Teil nur noch einen Bieter. Der geringere Wettbewerb könne zu höheren Preisen für den Verbraucher führen. Der VKU schätzt, dass Konsumenten in Deutschland durchschnittlich etwa 13 Euro pro Jahr für die Entsorgung und Abholung von Verpackungen bezahlen. Dieser Wert, sagte Hasenkamp, könnte in einem von einem einzelnen Konzern beherrschten Markt deutlich steigen.