Die Deutsche Bank soll nach einem Bericht der britischen Zeitung The Times und der Nachrichtenagentur Reuters auf der Suche nach einem Ersatz für ihren Chef John Cryan sein. Der Konzern habe den Europachef der Wall-Street-Bank Goldman Sachs, Richard Gnodde, bereits angesprochen, berichtete die Zeitung ohne Quellenangabe. Dieser habe das Angebot aber abgelehnt. Eine Sprecherin der Deutschen Bank wollte den Bericht nicht kommentieren. Cryans Vertrag läuft noch bis 2020.

Der 57-Jährige hatte Mitte 2015 als Chef bei der Deutschen Bank angefangen. Er baut das an teuren Rechtsstreitigkeiten leidende Institut seitdem um. Investoren zeigten sich aber zuletzt frustriert darüber, dass es kaum Fortschritte beim Umbau gebe. So hatte der Vorstand erst vor einer Woche von Problemen im Kapitalmarktgeschäft berichtet – seitdem verlor die Aktie zwölf Prozent an Wert. Schaut man auf die Entwicklung seit dem Jahresbeginn, wird der Verlust noch deutlicher: Die Aktie büßte 30 Prozent an Wert ein und ist damit der mit Abstand schwächste Wert im Leitindex Dax.

"Ich bin selbst einer dieser Kritiker und extrem ungeduldig", sagte Cryan, ihm sei es nicht gelungen, die Bank schnell genug zu sanieren. "Einen Öltanker zu wenden, benötigt eben seine Zeit", sagte er auf einer Veranstaltung von ZEIT ONLINE in Austin, Texas.

Die Beziehung zwischen Cryan und Aufsichtsratschef Paul Achleitner sei zerrüttet, schrieb die Times. Cryan wolle die Bank radikaler umbauen, vor allem das Kapitalmarktgeschäft. Schon zuvor waren Spannungen zwischen den beiden Topmanagern berichtet worden; damals ging es um den Hauptaktionär HNA aus China.

Laut Times seien neben dem Goldman-Topmanager Gnodde auch der Chef der italienischen Großbank Unicredit, Jean Pierre Mustier, und der Chef der britischen Großbank Standard Chartered, Bill Winters, als mögliche Nachfolger für Cryan erwogen worden. Als aussichtsreichster Kandidat aus dem Management der Deutschen Bank selbst gelte der fürs Kapitalmarktgeschäft zuständige Co-Vize Marcus Schenck.

Angesichts der Probleme hatte der Vorstand der Deutschen Bank, bestehend aus zwölf Managern, auch dieses Jahr auf Bonusauszahlungen verzichtet. Die Extra-Vergütung für die Mitarbeiter des Konzerns hingegen würde wie geplant ausgezahlt, sagte Cryan in Austin. Man dürfe die Zahlungen an Angestellte nicht als eine weitere Ausgabe betrachten, sondern als ein Investment in die Zukunft.



Im vergangenen Jahr hatte die Bank die Boni für alle Mitarbeiter stark reduziert. 2018 wolle man die Zahlungen wieder erhöhen, um nicht weitere Mitarbeiter zu verlieren, sagte Cryan. 2015 zahlte die Deutsche Bank ihren Mitarbeitern Boni in Höhe von 2,4 Milliarden Euro, im vorvergangenen Jahr waren es 546 Millionen Euro.