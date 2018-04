Im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Diesel-Skandal ist einer der beschuldigten Porsche-Mitarbeiter in Untersuchungshaft genommen worden. Das geht aus einer Mitteilung von Vorstandschef Oliver Blume an die Belegschaft hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatte die Bild am Sonntag über den Fall berichtet. Demnach gehen die Behörden von Verdunkelungs- und Fluchtgefahr aus.

Die Ermittlungen richten sich gegen zwei aktuelle und einen ehemaligen Mitarbeiter der Porsche AG – darunter einen amtierenden Vorstand – wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung. Hintergrund sind mögliche Manipulationen der Abgasreinigung von Dieselautos.

Hierzu hatten fast 200 Staatsanwälte und Polizisten am vergangenen Mittwoch mehrere Standorte von Porsche und der Konzernschwester Audi durchsucht, von der Porsche die Diesel-Motoren bekommt. Betroffen war auch die Porsche-Zentrale in Stuttgart. Dort beschlagnahmten die Ermittler Akten.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Porsche AG vor, an der Manipulation der Abgasreinigung von Dieselautos beteiligt gewesen zu sein. Porsche und Audi würden mit den Behörden kooperieren, heißt es von der Behörde. Audi ist wie Porsche eine Tochterfirma von VW und liefert große Sechszylinderdieselmotoren – unter anderem an Porsche.