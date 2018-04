Der neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer schriftlichen Mitteilung auf einen Wachstumskurs eingeschworen. "Mit Blick auf die Erträge müssen wir unsere Jägermentalität zurückgewinnen, uns in allen Geschäftsbereichen steigern und die Messlatte wieder höher legen", schrieb Christian Sewing. "Es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können." Der Start ins Jahr 2018 sei solide gewesen, "aber 'solide' darf nicht unser Anspruch sein".

Insbesondere will Sewing die Aufstellung der Investmentbank analysieren und kündigte "harte Entscheidungen" an. Sein Institut werde sich in bestimmten Bereichen verstärken und sich aus nicht rentablen Geschäftsfeldern zurückziehen. "Wir wissen, dass wir uns hinsichtlich der Ertrags-, Kosten- und Kapitalstruktur weiter verändern müssen", schreibt der Vorstandsvorsitzende. "Wir werden deshalb genau analysieren, wie wir uns in dem schwierigen Marktumfeld aufstellen wollen." Rückschläge wie im vierten Quartal 2017 dürften sich unter keinen Umständen wiederholen.

Christian Sewing war am späten Sonntagabend zum Nachfolger des bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan ernannt worden. Nach Informationen desSpiegels war Cryan in den vergangenen Wochen unter Druck geraten. Für das Jahr 2017 hatte die Deutsche Bank trotz des erneuten Jahresverlusts angekündigt, 2,3 Milliarden Euro an Boni zu zahlen. Cryan hatte zudem zahlreiche internationale Rechtsstreitigkeiten geerbt, die zu Milliardenzahlungen für Strafen und Kompensationen führten. In den vergangenen drei Jahren machte die Bank Verluste, der Aktienkurs büßte zuletzt stark an Wert ein.

Sewing begann vor über 25 Jahren als Auszubildender bei der Deutschen Bank und arbeitete als Chef der internen Revision und als Risikomanager eng mit den Investmentbankern zusammen. Zuletzt war er Co-Vizechef und im Vorstand der Bank zuständig für das Privatkundengeschäft. Der Führungswechsel führte zunächst zu einem Anstieg der Aktie um etwa vier Prozent.