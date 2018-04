Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat nach der Notlandung eines Passagierflugzeugs in dieser Woche Kontrollen bei insgesamt 352 Triebwerken der neuen Generation der Boeing 737 angekündigt. Diese Zahl könne durch weitere Erkenntnisse des jüngsten Vorfalls noch steigen, erklärte die FAA .



Alle Triebwerke des entsprechenden Typs, die mehr als 30.000 Flüge auf dem Buckel haben, müssten innerhalb der nächsten 20 Tage überprüft werden, erklärte die Behörde. Betroffen seien neben den 352 Triebwerken in den USA 681 weltweit. Die FAA traf diese Entscheidung nach eigenen Angaben auf der Grundlage erster Ermittlungsergebnisse zu dem Zwischenfall vom Dienstag.

Auf einem Flug von New York nach Dallas war bei einer Maschine der Fluggesellschaft Southwestern Airlines mit 149 Menschen an Bord ein Triebwerk explodiert. Laut Ermittlungen der US-Transportsicherheitsbehörde hatte sich ein Schaufelblatt an einem Motor gelöst. Die Trümmer beschädigten ein Fenster und führten später zum Tod einer Passagierin, deren Oberkörper aus der Maschine gesogen worden war.



Das Flugzeug musste nach dem Vorfall in fast 10 000 Metern Höhe in Philadelphia notlanden. Mit ihrer Anordnung der Überprüfung folgt die FAA einer Empfehlung des Triebwerk-Herstellers CFM. Dieser empfahl zudem, dass bis Ende August rund 2500 weitere Triebwerke überprüft werden.