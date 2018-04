Der neue Volkswagen-Chef Herbert Diess will die Umstrukturierung des größten Autokonzern der Welt vorantreiben. Das Unternehmen müsse sich besonders den Themen Elektromobilität, Digitalisierung des Autos und des Verkehrs sowie neuen Dienstleistungen widmen, sagte der Manager. Diess war am Donnerstagabend zum Nachfolger des bisherigen VW-Vorstandschefs Matthias Müller berufen worden.

Die Umstrukturierungen sollten Entscheidungen beschleunigen, sagte Diess. "Wir gehen davon aus, dass wir schneller werden." Dabei gehe es um eine Weiterentwicklung des Konzerns, nicht um Revolution. Gleichzeitig räumte er ein, dass VW durch den Dieselskandal viel Vertrauen verloren habe. Es bleibe eine Aufgabe für die kommenden Jahre, dieses Vertrauen wiederherzustellen.



Diess kündigte außerdem an, den Wert von Beteiligungen zu überprüfen, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Gegebenenfalls sollten sie verkauft werden. Das gelte auch für Ducati, sagte Diess. Die Motorradmarke ist Teil der VW-Tochter Audi. Sein Vorgänger Müller war bei einem ähnlichen Vorhaben unter anderem am Widerstand der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat gescheitert.

VW-Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh – früher ein Kritiker von Diess – bekundete nun allerdings seine volle Unterstützung für den neuen Konzernchef. Er begrüße es ausdrücklich, dass der Konzern und die Marke VW-Pkw wieder in Personalunion geführt werden sollten, schrieb Osterloh in einem Brief an die Belegschaft.



Volkswagen - Neuer Vorstandschef will den Konzern weiterentwickeln Der neue VW-Chef Herbert Diess will den größten Autokonzern der Welt mit einer neuen Führungsstruktur auf Trab bringen. © Foto: Michael Sohn AP Photo

Aufsichtsratschef Pötsch hält Dieselkrise für größtenteils beendet

Die wichtigsten Details des geplanten Konzernumbaus wurden bereits am Donnerstag bekannt. So beschloss der Aufsichtsrat, die zwölf Fahrzeugmarken von VW in drei Gruppen zusammenzufassen: Volumen (VW, Škoda und Seat), Premium (Audi) und Super Premium (Porsche, Bentley, Bugatti und Lamborghini). Insgesamt wird der Konzern künftig in sechs Geschäftsfelder gegliedert, die Region China daneben separat geführt. Außerdem sollen die Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania für einen Börsengang vorbereitet werden.

Diess wird neben seiner Funktion als gesamter Konzernchef auch die Volumen-Markengruppe anführen. Zusätzlich verantwortet er die Entwicklung und Forschung sowie die Fahrzeug-IT, den Bereich für die Vernetzung des Autos.

Dazu kommen personelle Veränderungen im Vorstand: Der langjährige Einkaufschef Francisco García Sanz scheidet laut VW auf eigenen Wunsch aus. Wichtiger ist der Wechsel des Personalvorstands. Nach nur zwei Jahren wird Karlheinz Blessing von Gunnar Kilian ersetzt, dem bisherigen Geschäftsführer des Konzernbetriebsrats und Vertrauten Osterlohs.

Durch die neue Aufteilung werde der Konzern schlanker und könne schneller entscheiden, hatte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch gesagt. Jetzt lobte er denjenigen, der den Umbau anführen soll: "Dr. Diess hat bei der Marke Volkswagen erfolgreich bewiesen, mit welchem Tempo und welcher Konsequenz er tiefgreifende Transformationsprozesse umsetzen kann." Daher sei er für das Amt des Konzernchefs prädestiniert gewesen.

"Wir haben die Dieselkrise in weiten Teilen hinter uns gelassen", sagte Pötsch weiter. Volkswagen sei operativ und strategisch robuster als jemals zuvor.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sieht das anders. Der Politiker sagte, Diess müsse als VW-Chef eine lange To-do-Liste abarbeiten. Er müsse endlich die Dieselaffäre aufklären, forderte Hofreiter. "Andernfalls haftet der Vorwurf der Geheimniskrämereien und Klüngelei auch in Zukunft an VW."