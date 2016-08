1/18 Tausende Italiener wurden obdachlos, nachdem ihre Häuser eingestürzt waren. Besonders schwer getroffen hat das Erdbeben die Gemeinde Amatrice. © Massimo Percossi/EPA/dpa 2/18 Nahezu alle alten Bauten sind eingestürzt, wie diese Luftaufnahme des historischen Stadtteils zeigt. © Gregorio Borgia/AP/dpa 3/18 Italien ist hoch erdbebengefährdet, weil unter dem Apennin-Gebirgszug die afrikanische und die eurasische Platte aufeinanderstoßen. © Massimo Percossi/AP/dpa 4/18 Die ganze Nacht lang waren Rettungskräfte im Einsatz. © Remo Casilli/Reuters 5/18 Am Morgen retteten Helfer einen Hund aus einem eingestürzten Haus in Pescara del Tronto. © Sandro Perozzi/AP/dpa 6/18 Hunderte Menschen wurden verletzt oder getötet. © Massimo Percossi/EPA/dpa 7/18 Wie viele Menschen verschüttet oder vermisst sind, können die Behörden noch nicht sagen. © Awakening/Getty Images 8/18 Vielen Anwohnern ist nichts von ihrem Besitz geblieben. © Massimo Percossi/ANSA/AP/dpa 9/18 Wühlen durch Tonnen von Trümmern: Rettungskräfte in Pescara del Tronto auf der Suche nach Verschütteten © Sandro Perozzi/AP/dpa 10/18 Große Teile des Ortes sind nicht passierbar. © Gregorio Borgia/AP/dpa 11/18 Mit Helikoptern fliegen Rettungskräfte Verletzte aus dem Erdbebengebiet. © Remo Casilli/Reuters 12/18 Nahe Pescara del Tronto wurden Notunterkünfte errichtet. Viele Menschen nahmen das Angebot aber aus Angst vor Plünderungen nicht an. Manche übernachteten in Autos ... © Andrew Medichini/AP/dpa 13/18 … andere richteten sich im Freien mithilfe von Decken eine eigene Unterkunft ein. © Stefano Rellandini/Reuters 14/18 Helfer versorgen Überlebende mit Nahrungsmitteln. © Stefano Rellandini/Reuters 15/18 Im vergangenen Jahr wurde Amatrice als einer der schönsten Orte Italiens ausgezeichnet, jetzt ist er vollständig zerstört. © Maurizio Gambarini/dpa 16/18 In einer Turnhalle versuchen Menschen, ein wenig Ruhe zu finden. © Ciro De Luca/Reuters 17/18 In der Notunterkunft schläft auch der 97-jährige Antonio Putini mit seinem Hund. © Alessandra Tarantino/AP/dpa 18/18 Rettungskräfte erholen sich von ihrem Einsatz. © Ciro De Luca/Reuters

Dass schwere Erdbeben auch Europa treffen können, darauf weisen Wissenschaftler immer wieder hin. Gerade Italien erfuhr das im Jahr 2009 schmerzlich, als in L'Aquila – der Hauptstadt der Region Abruzzen – 309 Menschen nach Erdstößen ums Leben kamen. Infolge der Naturkatastrophe von damals wurden Erdbebenforscher sogar zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie nicht rechtzeitig und deutlich genug vor dem Beben gewarnt hätten. Absurd aus Sicht von Fachkollegen: Denn Erdbeben, ihre genau Stärke und ihre regionalen Folgen lassen sich trotz modernster Technik bis heute nicht vorhersagen.

Auch diesmal, nach den schweren Erdstößen, die nördlich von Rom eine ganze Bergregion um das Grand-Sasso-Massiv erschütterten, ist eine Diskussion um mögliche Schuldige entbrannt. Eine der Kernfragen diesmal: Haben die besonders schwer getroffenen Orte Amatrice, Accumoli, Pescara del Tronto und Arquata del Tronto bei der Umsetzung von Baurichtlinien geschlampt?

Nicht erst seit dem Beben von L'Aquila hatte die Regierung Geld zur Verfügung gestellt, damit möglichst bebensicher gebaut wird. Eine erst 2012 eingeweihte Schule in Amatrice, die neuste Standards hätte erfüllen sollen, war teilweise eingestürzt. Auch ein Kirchturm, der hätte erdbebensicher sein sollen, begrub Menschen unter sich. Bisher registrierten die Behörden 291 Opfer, die in Folge der Beben ums Leben kamen. Hunderte wurde verletzt, weitere werden unter den Trümmern vermisst. Allein 224 Menschen starben in Amatrice.

Gesucht werden Schuldige

Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, hatte das italienische Ministerium für Forschung und Bildung den Bau der Romolo-Capranica-Schule, zu der auch ein Kindergarten zählt, gefördert. Umgerechnet rund 700.000 Euro wurden nach Informationen der Süddeutschen Zeitung für Arbeiten an der Schule ausgegeben. Das Geld stammte aus einem Fonds, der vor 14 Jahren nach einem schweren Erdbeben in der Region Molise eingerichtet worden war. "Damals kamen in der Schule von San Giuliano 27 Kinder um, sie saßen gerade im Unterricht, die Decken fielen ihnen auf die Köpfe", heißt es in der Zeitung.