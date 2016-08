Kein Raumschiff kam dem Jupiter jemals so nah: Nach fünfjähriger Reise ist die Sonde Juno an dem Planeten vorbeigeflogen – in 4.200 Kilometern Entfernung. Mit einer Geschwindigkeit von 208.000 Kilometern pro Stunde passierte Juno den größten Planeten unseres Sonnensystems. Sie soll unter anderem erforschen, ob der Gasriese einen festen Kern hat, woraus seine zahlreichen Schichten bestehen und wie es zu den starken Stürmen auf dem Planeten kommt. Einer davon wütet besonders heftig schon seit Jahrtausenden und ist als roter Fleck von der Erde aus mit Teleskopen zu sehen.



Zum Zeitpunkt der größten Annäherung an den Jupiter schalteten die Nasa-Ingenieure auch erstmals die Kamera – die JunoCam – an Bord der Sonde sowie acht weitere Messinstrumente ein. "Dies ist unsere erste Gelegenheit, von Nahem den König unseres Sonnensystems zu betrachten und herauszufinden, wie er funktioniert", sagte der Juno-Chefentwickler Scott Bolton vom Southwest Research Institute in San Antonio in Texas.

Der Vorbeiflug war außerdem die erste Gelegenheit, Fotos der mysteriösen Pole des Planeten zu machen. Die Nasa will die Fotos Ende kommender Woche veröffentlichen, wenn sie auf der Erde eintreffen. Die Analyse der Bilder durch Wissenschaftler wird sehr viel länger dauern.

Am 5. August 2011 war Juno an Bord einer Atlas-Rakete von der Erde aus gestartet. Im Juli dieses Jahres hatte die Sonde die Umlaufbahn des Planeten erreicht. Solarzellengetrieben hat sie rund drei Milliarden Kilometer zurückgelegt. Extra Schwung holte sich Juno zwischendurch in einem Swing-by-Manöver: Im Oktober 2013 flog die Sonde nah der Erde vorbei, um deren Schwerkraft zur Beschleunigung zu nutzen. Insgesamt 33 Mal soll sie nun den Jupiter umkreisen.