ZEIT ONLINE: Diese Woche hieß es wieder, eine fremde Zivilisation irgendwo im All versuche, uns zu erreichen. Russische Forscher wollten ein aussagekräftiges Signal aus Richtung des Sterns HD164595 empfangen haben. Schnell war klar: Da ist nichts dran. Warum?

Eric Korpela: Ich hoffe natürlich, dass da draußen eine Zivilisation ist, die jemanden zum Reden sucht. Ich selbst habe das Seti-Projekt (Search for Extraterrestrial Intelligence) ja mit aufgebaut. Aber leider ist das Signal, das das russische RATAN-600-Teleskop schon im Mai 2015 erfasst hat, mit ziemlicher Sicherheit keine solche Botschaft. Nach möglichen Signalen von Aliens zu suchen, ist höchst komplex. Dazu braucht man eine Ausstattung, die die meisten Teleskope nicht haben. Auch die Russen nicht.

ZEIT ONLINE: Was genau benötigen Alienjäger?



Außerirdische Die Falschmeldung aus dem All Eine fremde Zivilisation, da draußen im All, die versucht uns zu erreichen? Anfang der Woche ging wieder mal so eine Meldung durchs Netz. Russische Seti-Forscher hätten demnach schon im Mai ein "mysteriöses Signal" aus Richtung des Sterns HD164595 empfangen, das von technisch versierten Außerirdischen stammen könnte. Schnell zu entlarven Los trat die Gerüchte ein Blogeintrag des Astrobloggers Paul Gilster vom 28. August. Eine nächtliche E-Mail unserer Redaktion an Astrophysiker Peter Williams in Harvard reichte, um zu erfahren, dass das Signal keine Meldung wert ist. Erstens stammten die Information nicht von renommierten Seti-Forschern aus Kalifornien, zweitens hatte kein zweites Teleskop den Fund bestätigt und drittens sind die russischen Wissenschaftler, die das Signal empfangen haben, technisch gar nicht dazu ausgestattet, es so zu prüfen, dass sich sicher sagen ließe: Dieses Signal ist weder natürlichen noch menschlichen Ursprungs. Trotzdem machten unzählige Medien aus dem Blogeintrag eine Meldung. Ab wann wird es aufregend? Es werden wieder solche Meldungen kommen. Tatsächlich ist der Gedanke für Forscher naheliegend, dass es in den Weiten des Weltalls intelligentes Leben gibt. Nur werden sich, bis man das entdeckt hat, wohl noch unzählige Meldungen als Flop herausstellen. Daher wollte ZEIT ONLINE von dem langjährigen Seti-Forscher Eric Korpela wissen: Ab wann sollten wir aufhorchen?

Korpela: Ihre Teleskope müssen Frequenz, Frequenzdrift, Bandbreite und Stärke des Signals genau erfassen, um ein Signal aus dem All von irdischen Interferenzen unterscheiden zu können. Das russische Observatorium hat all diese Daten nicht. Es lässt sich also nicht sagen, ob das Signal aus dem Weltall oder von der Erde stammt. Auch, ob es natürlichen Ursprungs oder von einer Radioquelle ist, ist unklar. In den allermeisten Fällen stellt sich so etwas als irdisch oder natürlich heraus.

ZEIT ONLINE: Enttäuschend.



Korpela: Aber die Suche geht weiter.

ZEIT ONLINE: Deshalb wird es auch in Zukunft immer wieder Meldungen über außerirdische Signalen geben. Ab welchem Moment würden Sie bei so etwas aufhorchen und denken: "Wahnsinn, das könnte wirklich eine fremde Zivilisation sein?"

Der Astronom forscht an der University of California und ist Direktor von Seti@home. Neben der Suche nach außerirdischer Intelligenz erstreckt sich seine Forschung über Ultraviolettastronomie bis hin zu interstellarer Materie. © Eric Korpela/UC Berkeley

Korpela: Wenn zwei Teleskope auf zwei Kontinenten dasselbe Signal erfassen. Das offensichtlichste Anzeichen dafür, dass ein Signal außerirdisch ist, ist, dass es permanent einläuft. Es dürfte auch nur von einem bestimmten Punkt im All kommen. Und seine Frequenz würde sich durch den Dopplereffekt durch die Rotation der Erde verändern.

ZEIT ONLINE: Werfen Sie den Russen vor, zu leichtfertig an die Öffentlichkeit gegangen zu sein?



Korpela: Die Kollegen sind nicht selbst an die Presse gegangen. Sie haben ihre Präsentation an Fachkollegen geschickt, weil sie eine Einschätzung wollten. Einer oder mehrere dieser Astronomen haben dann öffentlich darüber geschrieben. Die ernsthaftesteForschung zum Thema aber betreiben in der Tat das Seti-Institut in Kalifornien und das Berkeley-Programm Seti@home, dessen Direktor ich bin. Wir sind sehr vorsichtig, wenn es um die Verbreitung solcher Nachrichten geht. Sämtliche Signale, die wir bisher untersucht haben, stellten sich als lokale Interferenzen oder belanglose Radiostörgeräusche heraus. Sollten wir eines Tages einen spannenden Kandidaten entdecken, würden wir es nicht melden, ehe es nicht von einem unabhängigen zweiten Teleskop bestätigt wurde. Das gehört zu unseren Grundsätzen. Auch wenn es in einigen der aktuellen Zeitungsmeldungen dieser Woche so klang: Die russischen Forscher sind nicht Teil von Seti.