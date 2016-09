Der Mensch entdeckt das All. Weil der persönliche Trip zum Mars oder den Magellanschen Wolken noch unmöglich ist, obliegt es Satelliten, Sonden und Robotern, einen ersten Blick in die unendlichen Weiten zu werfen. Regelmäßig schicken diese Gesandten Bilder zur Erde. Vergangene Woche gab es jede Menge neues Material. Besonders beeindruckend: Detailaufnahmen des Roten Planeten in nie dagewesener Qualität – aufgenommen vom Rover Curiosity. "Best. Road trip. Ever.", twitterte der, beziehungsweise sein Social-Media-Beauftragter.