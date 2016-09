Heute Abend zeigt der sonst so strahlende Vollmond seine dunkle Seite. Denn zwischen 18.50 Uhr und 23 Uhr schiebt sich der Erdtrabant durch den Halbschatten der Erde und wird für gut drei Stunden in einen gräulichen Schleier gehüllt sein. Um etwa 20.50 Uhr kommt der Mond dem Kernschatten der Erde am nächsten und erreicht seine maximale Verdunkelung: 90 Prozent des Erdsatelliten werden dann im Schatten liegen. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Halbschattenfinsternis am besten zu erkennen sein.



Ein tiefroter Blutmond wird dabei nicht am Himmel erscheinen. Das geschieht nur bei einer totalen Finsternis. Dafür müsste sich die Erde ziemlich exakt vor die Sonne schieben und ihren direkten Schatten auf den Mond werfen. Alle drei Himmelskörper müssten sich also auf einer Achse befinden. Zu dieser seltenen Konstellation kommt es nur alle paar Jahre bei Vollmond.



Eine Halbschattenmondfinsternis erfüllt diese Bedingungen nicht komplett. Die Umlaufbahn des Mondes führt ihn nicht wie bei der totalen Finsternis in den Kernschatten der Erde, sondern knapp daran vorbei. Das ist übrigens nicht nur von Europa aus zu sehen, sondern auch in Afrika, Asien und Australien.

In diesem Video erklärt Vox, wie Sonnen- und Mondfinsternissen entstehen – auch die Halbschattenmondfinsternis:

Auch bei einer totalen Finsternis verschwindet der Mond nicht ganz. Dazu trägt vor allem die Luftverschmutzung bei. Die Partikel in der Erdatmosphäre reflektieren seitlich einfallendes Sonnenlicht und lenken vor allem rote Strahlung in den Schatten. Je nach Verschmutzung der Atmosphäre schimmert der verfinsterte Mond daher dunkelgrau bis kupferrot. Der rote Mond ist also ein recht modernes Phänomen. In vergangenen Jahrhunderten war das Spektakel dagegen oft noch richtig dunkel, weil die Luft sauberer war.

Besonders gut zu sehen war der rote Blutmond bei der letzten totalen Mondfinsternis im September 2015. Das lag auch daran, dass ihn seine elliptische Umlaufbahn am Finsternistag besonders nah an die Erde herangeführt hat. Der Mond befand sich also nicht nur im Schatten der Erde und färbte sich rot, sondern er erschien auch besonders groß. Somit ließ sich eine totale Superblutmondfinsternis am Himmel beobachten. Die beiden Ereignisse haben an sich nichts miteinander zu tun, fielen aber zufällig zusammen. Das passiert nur sehr selten.



Sehen Sie hier noch einmal die besten Aufnahmen vom Blutmond im letzten Jahr:



1/16 Der Blutmond über Nordamerika. Hier, in Los Angeles, ging er hinter Palmenwipfeln auf. © Christopher Polk/Getty Images 2/16 Verdunkelter Vollmond neben dem Kapitol, dem Sitz des US-Kongresses in Washington. Auf seiner elliptischen Laufbahn kam der Mond der Erde diesmal besonders nah: Ein Phänomen, das Astronomen Supermond nennen. © Francisco Kjolseth/AP/dpa 3/16 So ging der Supermond über den Hügeln von Orange County in Kalifornien auf. Erst im Jahr 2033 wird es wieder eine totale Mondfinsternis geben, zu der der Himmelskörper der Erde so nahe kommt. © Mark Rightmire/dpa 4/16 Echte Finsternis? Dafür, dass der Mond komplett im Schatten der Erde stand, leuchtete er in Kansas, USA, noch ziemlich hell. Das rote Licht strahlte ihn auf Umwegen an: Es scheint bei so einer Konstellation an der Erde vorbei und wird von deren Atmosphäre in Richtung Mondoberfläche abgelenkt. © Travis Heying/dpa 5/16 Spezialbrillen oder Sichtschutz? Bei einer Mondfinsternis unnötig. In Kapstadt beobachteten diese Astronomie-Fans den Mond durch Teleskope. © Schalk van Zuydam/dpa 6/16 Momente einer Mondfinsternis: In Buenos Aires in Südamerika war das Naturschauspiel wie auch von Deutschland aus vollständig zu sehen. © Juan Mabromata/AFP/Getty Images 7/16 Alle Augen zum Mond: Diese Mexikaner beobachteten die besondere Mondfinsternis von Juárez aus durch Teleskope. © Jose Luis Gonzalez/Reuters 8/16 Ein Fotograf in Caracas, Venezuela, hat den Mond im Fokus – möglichst weit weg von den störenden Lichtern der Stadt. © Marco Bello/Reuters 9/16 "Lunar eclipse" über London: Die Gondeln des Riesenrades London Eye machten dem Blutmond am Nachthimmel Konkurrenz. © Toby Melville/Reuters 10/16 Brighton, England: Ein Astronom bringt sich vor dem noch nicht in den Erdschatten gewanderten Vollmond in Stellung. © Jordan Mansfield/Getty Images 11/16 Nah über dem Horizont wirkte der Supermond optisch zusätzlich riesig. © Facundo Arrizabalaga/dpa 12/16 Star des Abends: Der Vollmond über Paris noch vor Eintritt in den Erdschatten © Charles Platiau/Reuters 13/16 Glück mit dem Wetter! In Deutschland konnten viele die Mondfinsternis ohne störende Wolken verfolgen. Hier scheint er über Schloss Neuschwanstein in Bayern. © Matthias Balk/dpa 14/16 Deko für die Domspitzen: Der Supermond über Köln © Rolf Vennenbernd/dpa 15/16 Der Mond über Belarus (Weißrussland) in der Nacht zum 28. September © Sergei Grits/dpa 16/16 So sahen die Russen den Blutmond – hier über der Peter-und Paul-Kathedrale in Sankt Petersburg. © Dmitry Lovetsky/dpa

Wer sich die Halbschattenfinsternis heute Abend ansehen möchte, sollte den Blick Richtung Südosten wenden. Am besten lässt sich das Schauspiel dort beobachten, wo wenig künstliches Licht ist, noch besser mit dem Fernglas.



Trotzdem muss man ganz genau hinschauen, damit man die Verdunkelung des Mondes erkennen kann. Hobbyfotografen können das Ereignis am besten mit der Kamera festhalten. Schießen sie alle zwei Minuten ein Bild vom Mond und vergleichen die Aufnahmen hinterher miteinander, müsste auffallen, wie sich der Mond langsam grau färbt.



Die Bildkombination zeigt den Vollmond über Bayern 2013, kurz vor einer Halbschattenfinsternis (links) und währenddessen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wer auf keinen Fall etwas verpassen will, kann sich auch einer Beobachtungsgruppe anschließen. So etwas bieten zum Beispiel einige Sternwarten an.



Einzig das Wetter könnte noch dazwischenkommen: Der deutsche Wetterdienst hat Wolken angesagt. Je nach Ort können Beobachter mehr oder weniger freie Sicht haben. Doch keine Sorge: Wer diese Halbschattenfinsternis verpasst, hat die nächste Chance schon im Februar 2017. Nur jene, die sich nicht auf halbe Schatten einlassen wollen, müssen sich noch etwas länger gedulden: Die nächste totale Mondfinsternis steht erst für Januar 2018 im Kalender. Und wer sich nur mit der totalen Supermondfinsternis zufrieden gibt, muss bis 2033 warten.