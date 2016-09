"Wem das gar nichts ausmacht, der sollte keine Tierversuche machen", sagt Ilse Denise Jacobsen aus dem Off. Währenddessen sind im Bild ihre Hände in Latexhandschuhen zu sehen. Die eine hält eine Maus, während die zweite dem Tier etwas in den Körper spritzt.



Die Tierärztin tritt auf in einem Video der Initiative Tierversuche verstehen (was da zu sehen ist, kann schockieren: Daher hier nur ein Link). Veröffentlicht hat es die Allianz der Wissenschaftsorganisationen, ein Zusammenschluss der bedeutendsten Wissenschafts- und Forschungsorganisationen Deutschlands.

Jacobsen vom Leibniz-Institut für Naturstoffforschung in Jena infiziert Nagetiere per Spritze mit Candida-Pilzen. Das sind Hefe-Pilze, die natürlicherweise auch im Menschen vorkommen.

Ist die Abwehr geschwächt, etwa bei Patienten auf Intensivstationen, kann sich der Pilz unkontrolliert im Blut ausbreiten und lebensbedrohlich werden. Um so eine Infektion möglichst früh erkennen und behandeln zu können, müssen Forscher verstehen, wie Pilze, Bakterien und Wirt zusammenwirken. Die Versuche, die die Jenaer Tierärztin mit den Mäusen macht, helfen dabei.

Auch wenn so Menschenleben gerettet werden und die Experimente zum Teil sogar gesetzlich gefordert sind: Die Ablehnung gegen solche Versuche ist groß. Besonders emotional wird die Debatte auch deshalb geführt, weil Aktivisten laut und mit brutalen Bildern gegen Tierversuche protestieren, während Forschungsinstitute tendenziell eher darüber schweigen, was in den Laboren wirklich passiert.