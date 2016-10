Der Nobelpreis in Chemie geht an Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart und Bernard L. Feringa. Die Molekularbiologen schufen die kleinsten Maschinen der Welt: aus Molekülen. Das teilte das Nobelkomitee in Stockholm mit. Die laufende Pressekonferenz, auf der die geehrte Forschung von Fachleuten erklärt wird, können Sie hier im Livestream verfolgen.

Die drei Preisträger hätten die Chemie in völlig neue Dimensionen gebracht, sagte die Nobeljury. 1983 war es Jean-Pierre Sauvage (Uni Straßburg, Frankreich) gelungen, zwei ringförmige Moleküle zu einer Kette zu verbinden. Auf diese Weise entstand eine mechanische Verbindung, bei der sich Teile in Relation zueinander bewegen: Nur so kann etwas wie eine Maschine arbeiten.



In einem zweiten Schritt montierte Fraser Stoddart (Northwestern University, Illinois) im Jahr 1991 diesen Ring an einer Art Achse und zeigte, dass er sich an dieser entlang bewegen ließ. All das gelang mit Molekülen im Nanobereich. Auf dieser Basis schuf Stoddart später molekulare Muskeln und Computerchips.

Bernard Feringa (Uni Groningen, Niederlande) entwickelte den ersten Minimotor aus Molekülen. 1999 brachte er einen winzigen Rotor dazu, sich kontinuierlich in dieselbe Richtung zu drehen. Damit lassen sich Glaszylinder antreiben, die 10.000 Mal größer sind als die Motoren selbst. Auch ein Nanoauto zählt zu den Entwicklungen Feringas.



Mehr Details in Kürze hier auf ZEIT ONLINE. Unsere komplette Nobelpreisberichterstattung finden Sie auf dieser Seite.

Nobelpreise Die Nobelpreise Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833–1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Der engagierte Pazifist vermachte sein Vermögen schließlich einer Stiftung. Die Zinsen daraus sollten Preise für jene finanzieren, die "im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen erwiesen haben". Die Nobelpreisjurys sind hingegen dazu übergegangen, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte abzuwarten, bis sie die Preise verleihen. Begründet wird dies damit, dass nicht rasch klar sei, ob eine Leistung tatsächlich von derart großer Bedeutung ist, dass sie mit einem Nobelpreis geehrt werden sollte. Dotierung und Verleihung Die Preise werden seit 1901 vergeben. Die Dotierung stieg von anfangs 150.800 schwedischen Kronen auf zehn Millionen Kronen (rund eine Million Euro). Ab 2012 reduzierte sich die Summe um 20 Prozent, um auch künftig die Aufgaben der Stiftung finanzieren zu können. Damit ist der Preis nun mit acht Millionen Kronen dotiert, umgerechnet rund 878.000 Euro. Bis zu drei Menschen können sich einen wissenschaftlichen Preis teilen. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich füllen sich die Konten der Ausgezeichneten mit dem Preisgeld, das versteuert werden muss. Gibt es mehrere Preisträger in einer Kategorie, wird es aufgeteilt. Preisregen Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Seit 1980 vergibt die Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich-Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Die Friedenspreisträger bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Bekanntgabe Traditionell werden jedes Jahr im Oktober zunächst die Geehrten in der Kategorie Medizin bekannt gegeben, gefolgt von Physik, Chemie, Literatur, Frieden und den Preisträgern der Auszeichnung der Schwedischen Reichsbank zu Ehren Alfred Nobels. ZEIT ONLINE überträgt den Livestream von der Bekanntgabe. Die Preisträger 2015 im Überblick: Nobelpreis für Medizin/Physiologie – für die Entdeckung von Medikamenten gegen Parasiten Physik-Nobelpreis – für den Nachweis, dass Neutrinos sich verwandeln Chemie-Nobelpreis – für die Erkenntnis, wie sich unser Erbgut (DNA) selbst repariert Literatur-Nobelpreis – für Swetlana Alexijewitsch Friedensnobelpreis – für das Nationale Dialog-Quartett aus Tunesien Wirtschaftspreis – für Angus Deatons Analyse von Konsum, Armut und Wohlstand

Bisherige Gewinner 2016

Der Physiknobelpreis geht dieses Jahr an drei theoretische Physiker, die sich mit den Quanteneffekten von Materialien im Nanobereich beschäftigt hatten (Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht). Das gaben die Juroren gestern bekannt. Die drei Nobelpreisträger hatten mit mathematischen Modellen aus der Topologie erklärt, wieso manche Stoffe bei extremer Kälte außergewöhnliche Zustände annehmen – jenseits von fest, flüssig oder gasförmig. Etwas, das sich künftig vielleicht nutzen lässt, um zum Beispiel stabil arbeitende Quantencomputer zu bauen oder Smartphonebauteile, die sich weniger erhitzen als heute.



Am Montag gab das Nobelkomitee bereits bekannt, dass der Zellbiologe Yoshinori Ohsumi einen Nobelpreis in der Kategorie Physiologie/Medizin erhält (Den ausführlichen Artikel zu dessen Forschung lesen Sie hier). Er hatte sich mit dem Selbstzerstörungsmechanismus von Zellen befasst. Ein überlebenswichtiger Mechanismus: Nur so können Lebewesen ihre eigenen Zellschäden reparieren oder Fremdkörper wie Viren oder Bakterien loswerden.

Letztes Jahr ging es um DNA-Reparatur

Auch unser Erbgut, die DNA, kann Schäden selbst beheben. Vergangenes Jahr zeichnete die Jury Tomas Lindahl, Paul Modrich und Aziz Sancar mit dem Chemienobelpreis aus – die drei hatten unabhängig voneinander die Mechanismen dahinter erforscht.