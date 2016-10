Das Schiaparelli-Modul fliegt durch die Marsatmosphäre, gut 45 Kilometer über der Oberfläche (Illustration). © Esa/ATG medialab

Abwarten, zittern, bangen. Viel mehr bleibt den Ingenieuren der ExoMars-Mission nicht zu tun, während sie auf das Signal einer erfolgreichen Marslandung warten. Landemodul Schiaparelli müsste um 16.48 Uhr in der marsischen Hochebene Meridiani Planum aufgesetzt haben. Nur bis wir und die Esa erfahren, ob das geklappt hat, dauert es noch.



Wenn ja, dann ist es das erste Mal, dass ein deutsch-russisches Raumfahrzeug den Mars erreicht hat. Es soll den Weg ebenen für den ersten Marsroboter, der nicht von der Nasa kommt. 2020 soll dieser als Konkurrent zum US-Rover Curiosity dort ankommen. Ist das Manöver allerdings schiefgegangen, wäre das ein Skandal für die Raumfahrtagenturen Esa und Roskosmos. Milliarden wären damit buchstäblich in den roten Sand gesetzt.



Sechs Minuten Höllentrip, zehn Minuten Ahnungslosigkeit

Auf 16:42 Uhr war die Landung programmiert, sechs Minuten später sollte Schiaparelli sein Ziel erreichen. "Alles muss mit Millisekunden-genauer Präzision funktionieren", sagte der beteiligte Ingenieur Jorge Vago. "Unsere Einflussmöglichkeiten sind gleich null." Zehn Minuten brauchen die gefunkten Daten, um vom Mars zur Erde zu gelangen. Schiaparelli könnte also schon Schrott sein, bevor auf der Erde überhaupt bekannt ist, dass es ein Problem gab. "Deswegen sprechen die Amerikaner bei diesen Manövern von den Minuten des Schreckens", erklärt Vago. "In unserem Fall sind es sechs." Hier der Plan, auf den Schiaparelli programmiert war:



16.42 Uhr: Beginn der Landung, 121 Kilometer über der Marsoberfläche.

Beginn der Landung, 121 Kilometer über der Marsoberfläche. Sinkflug mit 21.000 Kilometern pro Stunde: Ein Hitzeschild sollte verhindern, dass Schiaparelli verglüht.



Kurz vor dem Aufprall sollte das Hitzeschild abgeworfen werden.



Öffnung des Fallschirms. Das sollte das Landemodul extrem schnell abbremsen.

Direkt vor dem Bodenkontakt: Absprengen des Fallschirms.



16.48 Uhr: Bodenkontakt zum Mars.



In einer Animation hat die Esa den Ablauf dargestellt, wie das folgende Video zeigt:



Marslandung, live im Internet?

Der Tag der Marslandung ähnelt einem politischen Wahltag. In den kommenden Stunden wird es nur Prognosen und Hochrechnungen geben, bis am Abend endlich das Ergebnis feststeht. Zwar lässt sich über den Tag verteilt live die Aufregung der Ingenieure an den verschiedenen Bodenstationen verfolgen. Experten werden von den eingefangenen Signalen berichten. Zum Abend hin verdichten sich die Daten, die zeigen, ob die Landung geklappt hat und die Sonde auf ihrer geplanten Umlaufbahn ist. Auf der Erde wird es also jetzt erst spannend, obwohl das historische Ereignis auf dem Mars wohl längst stattgefunden hat.

Verfolgen Sie hier die Live-Berichterstattung der Esa:



Countdown bis zur Gewissheit

Etwa 17 Uhr: Zehn Minuten nach dem Aufsetzen soll das weltgrößte Radioteleskop – das Giant Metrewave Radio Telescope in Pune, Indien – das erste Signal von Schiaparelli empfangen. Erreicht das die Erde, beweist es aber nur, dass der Lander noch sendet. Ob er noch heil ist? Unklar.

Zehn Minuten nach dem Aufsetzen soll das weltgrößte Radioteleskop – das Giant Metrewave Radio Telescope in Pune, Indien – das erste Signal von Schiaparelli empfangen. Erreicht das die Erde, beweist es aber nur, dass der Lander noch sendet. Ob er noch heil ist? Unklar. Gegen 18.30 Uhr: Die Mars-Express-Sonde, die bereits um den Roten Planeten kreist, soll ein Signal von Schiaparelli zur Erde senden. Das wäre ein Hinweis, dass der Lander angekommen sein könnte.



Die Mars-Express-Sonde, die bereits um den Roten Planeten kreist, soll ein Signal von Schiaparelli zur Erde senden. Das wäre ein Hinweis, dass der Lander angekommen sein könnte. Wenn der Trace Gas Orbiter wie geplant auf seine Umlaufbahn einschwenkt, wird er etwa zur selben Zeit über den Landeplatz Schiaparellis hinwegziehen und das Team auf der Erde informieren. Gelingt es, dürfte das der Moment sein, indem in den Bodenstationen erster Jubel ausbricht.

Ab 20.30 Uhr: Sicher sein können sich die Ingenieure erst, wenn der Mars Reconnaissance Orbiter, eine Nasa-Raumsonde, die schon vor Ort ist, ihre Telemetriedaten geschickt hat. Sie erlauben es, die Position des Landers zu bestimmen. Spätestens jetzt könnten Europa und Russland ihre Marslandung feiern.

Die Batterien sollen ausreichen, um wenige Tage Daten zur Erde zu schicken. 15 Schwarz-Weiß-Bilder sollte Schiaparelli im Landeanflug machen, aus denen man später die Landeregion in 3-D rekonstruieren will. Temperatur, Feuchtigkeit und Zusammensetzung der Marsatmosphäre soll er zudem messen. Hauptziel des Manövers ist, eine Marslandung als solche zu testen: Ist das Gerät noch heil, funktionieren Hitzeschild und Fallschirm? Stimmen die Berechnungen? Klappt nach dem Aufsetzen die Kommunikation?