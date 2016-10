Sie haben eine Tür zu einer unbekannten Welt geöffnet, in der Materie seltsame Zustände annehmen kann. Dafür sind drei theoretische Physiker nun mit dem Physiknobelpreis 2016 ausgezeichnet worden: David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz. Die in Großbritannien geborenen Wissenschaftler forschen im Bereich der Quantenphysik.

"Sie haben fortschrittliche mathematische Methoden benutzt, um ungewöhnliche Phasen oder Zustände von Materie zu untersuchen, beispielsweise Superkonduktoren, Superfluide oder dünne magnetische Schichten", teilte das Nobelkomitee mit. "Dank ihrer Pionierarbeit ist die Jagd auf neue und exotische Zustände von Materie eröffnet." Demnach geht die Auszeichnung zur einen Hälfte an Thouless, die andere Hälfte teilen sich Haldane und Kosterlitz.

Alle drei haben Phänomene studiert, die in einer flachen Welt auftreten – auf Flächen oder in sehr dünnen Lagen, die als zweidimensional gelten können. Die Physik in dieser Welt unterscheidet sich stark von jener in unserer – hier gibt es drei Dimensionen; Länge, Breite, Höhe –, was sich die Nobelpreisträger zu Nutze machten.

Du stolperst über deine Entdeckung und musst einfach begreifen, dass du dort etwas sehr Interessantes gefunden hast. Duncan Haldane, Physiker

David Thouless und Duncan Haldane präsentierten ihre grundlegende theoretische Arbeit, die vorherige Theorien herausforderte, bereits in den achtziger Jahren. Später haben Kosterlitz und Thouless zusammengearbeitet und wurden vor allem für ihre Forschung zum Berezinsky-Kosterlitz-Thouless-Übergang bekannt, der beispielsweise im zweidimensionalen XY-Modell zur Beschreibung von Magnetismus zu beobachten ist.



Für Haldane kam die Auszeichnung überraschend, wie er nach der Preisverkündung in Stockholm am Telefon sagte. Doch nicht nur das: Auch die Entdeckung selbst hatte ihn verwundert: "Du stolperst über sie und musst einfach begreifen, dass du dort etwas sehr Interessantes gefunden hast."

Die Preisträger im Überblick:



Der Schotte David J. Thouless bekommt den Physiknobelpreis zur Hälfte. Der 1934 geborene Forscher arbeitet derzeit an der University of Washington in Seattle. Bekannt ist er für seine Beiträge zur Theorie der kondensierten Materie und Vielteilchentheorie.

Ein Viertel des Nobelpreises steht J. Michael Kosterlitz zu, der seit 1982 als Professor für Physik an der Brown University arbeitet. Der gebürtige Schotte ist bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden, 1981 etwa mit der Maxwell-Medaille des Institute of Physics und im Jahr 2000 mit dem Lars-Onsager-Preis der American Physical Society.

F. Duncan M. Haldane forscht seit 1990 an der Princeton University. Er wurde 1951 in London geboren. Das Gebiet, auf dem er sich als erstes einen Namen machte: Vielteilchenprobleme in der Festkörperphysik mit nichtstörungstheoretischen Methoden. Für seine Entdeckungen bekam Haldane nun ebenfalls ein Viertel der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung zugesprochen.