Gentechnik - Gesetzentwurf sieht Anbauverbot vor Ein nationales Verbot soll den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen zukünftig verbieten. Kritiker befürchten, dass das Gesetz durch Schlupflöcher umgangen werden könnte. © Foto: Patrick Pleul/dpa

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Die Frage drängt sich bei dem Entwurf für ein neues Gentechnikgesetz auf, den die Bundesregierung am Donnerstag im Kabinett verabschiedet hat. Laut dem zuständigen Agrarminister Christian Schmidt zielt die Novelle für den Umgang mit Genmais und anderen gentechnisch veränderten Pflanzen (GVO) auf ein "flächendeckendes Anbauverbot für ganz Deutschland". Doch sie setzt hohe Hürden, schließt GVO nicht bis ins Letzte aus – und führt daher zu neuen Konflikten.

Die politische Mehrheit ist eindeutig: Seit Jahrzehnten lehnen rund vier Fünftel der Bevölkerung die umstrittenen Pflanzen ab. Ihren Bedenken zollt die schwarz-rote Bundesregierung im Koalitionsvertrag auch Respekt. Darin heißt es: "Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik an."

Die Mehrheit des Bundesrates, auch viele Sozialdemokraten hatten deshalb darauf gedrängt, dass Anbauverbote bundeseinheitlich geregelt werden. Doch Christian Schmidt legt nun den Bundesländern einen Großteil der Verantwortung auf und lässt so die Möglichkeit offen, dass sich einzelne Regionen von Schleswig-Holstein bis Bayern unterschiedlich entscheiden.

Schmidt hat die Ausstiegsklausel schon angewendet

Der Entwurf setzt die Opt-out-Richtlinie der Europäischen Union vom Dezember 2014 in deutsches Recht um. Brüssel hatte die Entscheidungskompetenz für mögliche GVO-Verbote ebenfalls nach unten delegiert, an die Hauptstädte der Mitgliedsstaaten. Die Kommission lässt solche Sorten europaweit zu, wenn ihre wissenschaftlichen Berater sie nach einer Risikoprüfung für unbedenklich erklärt haben. EU-Länder, die trotzdem gentechnikfrei bleiben wollen, können aber in einem mehrstufigen Verfahren aus der Genehmigungsregel aussteigen.

In dessen erster Stufe sollen sie das interessierte Saatgutunternehmen direkt dazu auffordern, ihr Hoheitsgebiet von vornherein aus dem Antrag auszuschließen. Lehnen Monsanto, Syngenta oder ein anderer Züchter dies ab, dann können die Regierungen in der zweiten Stufe mit guten Gründen selbst Schranken für die Mais- oder Rapssorte herunterlassen. Auch Christian Schmidt hat diese Ausstiegsklausel mithilfe einer Übergangsregel schon angewendet. Bei fünf GVO-Maislinien akzeptierten die Hersteller bereits im Vorfeld die Marktbeschränkung für Deutschland.

In Zukunft soll der Agrarminister erst dann gegen den Anbau einer gentechnisch veränderten Pflanze vorgehen, wenn sich eine Mehrheit der Bundesländer dafür ausspricht. Hält der Saatguthersteller seinen Antrag nach der ersten Stufe aufrecht, kann die Regierung in der zweiten selbst ein Verbot erlassen – aber wiederum sollen die Länder die Begründungen vorlegen. Welche das sein können, ist im Gesetz umfänglich beschrieben. Möglich sind zum Beispiel umweltpolitische Bedenken wie der Erhalt der Artenvielfalt, bestimmte Ziele bei der Nutzung des Bodens oder Probleme, den gentechnikfreien Anbau vor Verunreinigungen zu schützen.

Christian Schmidt erklärt die erstrebte "gemeinsame Verantwortung" mit den Ländern damit, das solche Motive stets einen "regionalen oder lokalen Bezug" hätten. Er lobt seinen Vorschlag als "guten Kompromiss", der Rechtssicherheit schaffe.

Doch Niedersachsens grüner Agrarminister Christian Mayer urteilt knapp: "Murks". Das Ergebnis ähnele vor lauter Schlupflöchern und Hintertüren "mehr einem Schweizer Käse als zukunftsfähiger Politik im Sinne des Verbraucherschutzes". Offenbar sind die Bedenken keineswegs ausgeräumt, die auch neun weitere Länderkollegen im Vorfeld in einem Brief an Schmidt vorgebracht hatten.