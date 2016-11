Der Alltag ist ohne Satelliten kaum noch vorstellbar. Sie sind eine maßgebliche Stütze für Wettervorhersage, Navigation und Kommunikation, jeder Ausfall hat weitreichende Folgen. Deshalb ist Sicherheit seit jeher ein wichtiges Thema – insbesondere in diesen Tagen. "China und Russland zielen aggressiv auf unsere Satellitennetzwerke, während der Begriff von Kriegsführung ausgeweitet wird." Das schrieben Robert Walker und Peter Navarro, beide Politikberater für Donald Trumps Wahlkampagne, kurz vor der US-Wahl auf Spacenews.com.

Startschuss für das kosmische Wettrüsten

Die USA müssten ihre strategische Überlegenheit im All erhalten, mit einer Trump-Administration, die auf "Frieden durch Stärke" setze. Details dieser Strategie sind noch nicht bekannt, allerdings gibt es Berichte aus dem republikanischen Umfeld, die darauf hinweisen, dass das zivile Erdbeobachtungsprogramm der Nasa kein Geld mehr bekommen (hier der Chef der Esa-Erdbeobachtung dazu im Interview mit ZEIT ONLINE) soll – während Trump militärische Weltraumprogramme stärker fördern will. Die Risiken für die Raumfahrt sind immens.

Rund 1.400 aktive Satelliten umkreisen die Erde, ein Viertel davon hat militärische Aufgaben. Dazu gehören etwa die GPS-Navigationssatelliten, die zwar von der US-Luftwaffe kontrolliert werden, aber seit zwei Jahrzehnten auch zivil genutzt werden können. Bis heute nimmt auch die Zahl rein militärisch genutzter Satelliten zu, die gegnerische Satelliten ausspähen oder sogar angreifen können. Die Entwicklung solcher Waffensysteme begann schon früh während des Kalten Krieges. Dazu gehören Laser, um Kameras zu blenden oder Projektile, um feindliche Satelliten zu zerstören. Der internationale Weltraumvertrag ächtete 1967 zwar Kernwaffentests im All, aber keine gegen Satelliten gerichteten Waffen per se.

Allerdings waren sich USA und Sowjetunion bald einig, allzu aggressive und damit provozierende Waffentests im All zu unterlassen. "Satelliten waren ein zu wichtiges Mittel, um Raketenstarts des Gegners aufzuspüren", sagt Brian Weeden vom US-Thinktank Secure World Foundation, der zuvor als Offizier bei der US-Luftwaffe tätig war.

Und dann ist da noch China

Dieses Gleichgewicht zwischen den Mächten endete spätestens mit den Experimenten der aufstrebenden Weltraummacht China. Am 11. Januar 2007 schoss die chinesische Luftwaffe eine Mittelstreckenrakete auf einen eigenen ausgedienten Wettersatelliten, der daraufhin in Tausende Trümmerteile zerbrach. Das wurde international stark kritisiert, auch weil der Test in einer hohen Umlaufbahn stattfand, in der Schrottpartikel kaum verglühen und somit alle dort fliegenden Satelliten jederzeit ungewollt treffen können.

Rund ein Sechstel der auffindbaren Bruchstücke im Erdorbit stammen allein von dieser Kollision. Mit einer Ausnahme haben es die US-Streitkräfte aber bisher unterlassen, sich auf das Muskelspiel im All einzulassen: Im Januar 2008 schossen sie testweise einen eigenen ausgefallenen Satelliten ab, wenn auch auf niedriger Bahnhöhe, wo Trümmerteile schnell verglühen. "In den letzten Jahrzehnten war es die US-Politik gewesen, Trümmer erzeugende Angriffe zu vermeiden", sagt Weeden.

Zerstörerischer Weltraumschrott

Für die Satellitenbetreiber sind Konflikte im All ein großes Problem. Schon heute gefährdet Weltraumschrott aktive Satelliten, der vor allem durch eine ungewollte Kollision im Jahr 2009 und den Waffentest Chinas verteilt wurde. In Höhen zwischen 800 und 1.000 Kilometern kreisen so viele Trümmer, dass dort ohne Zutun in den nächsten Jahrzehnten zufällig immer wieder Kollisionen stattfinden dürften, die ihrerseits neue Bruchstücke erzeugen. Es ist eine Kettenreaktion, die sich nur schwer stoppen lässt.

Auch deshalb agieren die Weltraummächte nach den offensichtlichen Waffentests nun eher im Verborgenen. Dazu gehört das bisher kaum aufgeklärte Manöver eines russischen Satelliten, der sich 2015 einem Kommunikationssatelliten der US-Firma Intelsat bis auf zehn Kilometer näherte – eine in der Umlaufbahn riskante Annäherung. Vielleicht war das Ziel, die Kommunikation der Intelsat-Nutzer abzuhorchen, deren wichtigster Kunde das US-Militär selbst ist.