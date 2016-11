7/18

Was wie eine Hülle erscheint, sind eigentlich zwei. Das soll zusätzliche Sicherheit geben. Die innere ist besonders gestaltet und setzt fast keinen Staub an. Beide Schichten müssen den extremen Kontinentaltemperaturen in der Ukraine trotzen. Laut EBWE hält sie Minusgraden bis zu 30 und Hitze bis zu 50 Grad Celsius stand. Außerdem soll sie Erdbeben der Stufe sechs und Tornados der Stufe drei schadlos überstehen.