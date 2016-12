Zwei Minuten nachdem gestern ein Lkw in einen Berliner Weihnachtmarkt raste, wurde vor Ort ein Sicherheitskonzept ausgelöst, das wahrscheinlich vielen Menschen das Leben gerettet hat. Es sorgte dafür, dass jeder schwer und lebensgefährlich Verletzte des Anschlags in einem Krankenhaus individuell betreut wurde. Das klingt selbstverständlich, ist aber einem gut geplanten Ablauf von organisatorischen Schritten zu verdanken. Wie lief das ab?



Um 20:04 Uhr ging der erste Notruf bei Polizei und Feuerwehr ein. Zunächst gingen sie von einem schweren Verkehrsunfall aus. Wenige Minuten später waren die ersten Beamten vor Ort und stellten fest, dass sie sich auf deutlich mehr Verletzte als bei einem normalen Verkehrsunfall vorbereiten mussten – 52 Menschen wurden laut Angaben der Polizei verletzt, 18 davon lebensgefährlich, 14 schwer. "Wir nennen das einen 'Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten'", sagt Sven Gerling. Er ist Pressebetreuer der Berliner Feuerwehr an Einsatzorten.

Ein Plan für Massenkarambolagen – und Anschläge

Das Konzept des "Manv" existiert nicht erst, seit in Deutschland Anschlagsgefahr herrscht. Es greift, wann immer es ein Unglück mit vielen Verletzten gibt: Massenkarambolagen auf der Autobahn oder Flugzeugunglücke. Aber eben auch im Falle eines Anschlags. Wenn eines dieser Ereignisse eintritt, ist das erst mal eine Lage für die Feuerwehr, weil sie etwa eingeklemmte Personen befreit und für die Fahrt ins Krankenhaus vorbereitet. Anschließend informiert die Feuerwehr die Krankenhäuser. "Die können sich dann vorbereiten: chirurgische Teams zusammenstellen, Computertomographen frei machen, Betten bereitstellen, Personal abordern", sagt Gerling.



In bestimmten Fällen werde in Berlin auf Landesebene ein Krisenstab in der Senatsverwaltung eingerichtet, um einen Großeinsatz zu koordinieren, sagte Joachim Seybold, Stellvertreter des Ärztlichen Direktors der Charité, gegenüber ZEIT ONLINE im März nach den Anschlägen auf den Brüsseler Flughafen. Das gilt für Fälle, in denen eine Einsatzleitung die Schadenslage nicht überblicken kann. Aus der Pressestelle der Polizei hieß es heute, dass der Krisenstab aus Polizei, Deutschem Roten Kreuz und Feuerwehr eingerichtet sei. Gestern Abend lag die Einsatzleitung dagegen laut Sven Gerling bei der Feuerwehr. Wahrscheinlich, weil der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt lokal begrenzt und die Lage relativ übersichtlich war.



Die Feuerwehr verfügt jeden Tag über 500 Einsatzkräfte, 153 davon waren gestern vor Ort. Die Entscheidung, wie viele Kräfte wo eingesetzt werden, entscheidet die Leitstelle für Notrufe in Charlottenburg. Jeder, der in Berlin die 112 wählt, landet dort. Die Leitstelle hat den Überblick, wie viel Kräfte wo im Einsatz sind und fordert wenn nötig Verstärkung an.

"Wenn so viele Kräfte an einem Ort gebunden sind, muss man natürlich einen Puffer organisieren, deshalb gibt es einen Pool an 1.300 Ehrenamtlichen der freiwilligen Feuerwehren, die eingesetzt werden können, da das Tagesgeschäft ja weitergeht", sagt Gerling. Alle 14 freiwilligen Feuerwehren der Umgebung seien gestern in Bereitschaft berufen worden, damit kleinere Unfälle und Notfälle nicht warten müssten. Einen speziellen Katastrophenplan führte die Feuerwehr aber nicht aus.

Die Berliner Charité schon. Sie hat einen eigenen Katastrophenschutzplan, um auf solche Großlagen reagieren zu können. Dafür gibt es einen Alarmierungsserver. Je nach Alarmstufe werden darüber automatisch Ärzte, Pflegepersonal und Klinikmitarbeiter zu Hause angewählt, die sofort zur Arbeit fahren. So wurden alle nötigen Kräfte in der Charité zusammengezogen, um sich möglichst schnell darauf vorzubereiten, dass in kurzer Zeit viele Verletzte kommen werden. "Der Hauptgrund für diesen Plan ist, dass das Personal vor Ort nicht wissen kann, wie viele Verletzte in welchem Zeitraum eingeliefert werden", sagt Manuela Zingl, die stellvertretende Pressesprecherin der Charité.

Die wichtigste Frage: Wer braucht am dringendsten Hilfe?

Denn Räume, Geräte und Personal, um alle Arten von Verletzungen zu behandeln, sind überall in Berlin vorhanden. Bei einem Anschlag ist aber oft unklar, wie viele Menschen verletzt sind. Damit in solchen Ausnahmefällen alles funktioniert, sind Ärzte und Feuerwehrmänner dafür ausgebildet, schnell entscheiden zu können, wer am dringendsten Hilfe benötigt. "Wenn jemand am Einsatzort mit starken Schmerzen vor einem steht, ist es natürlich menschlich hart zu sagen: 'Sie müssen erst mal warten.' Aber da geht es dann nicht anders", sagt Gerling.

"Betten auf den Intensivstationen können Krankenhäuser im Normalbetrieb für den Ernstfall nicht freihalten", sagt Joachim Seybold. Im Notfall würden stabile Intensivpatienten rasch in andere Bereiche verlegt. OP- oder Aufwachräume und Dialysestationen würden dann in Intensivstationen umgewandelt. In der Regel bliebe für diese Umverteilung etwas Zeit, da die Verletzten zunächst operiert würden.

Feuerwehr, Polizei, Senatsverwaltung und die Krankenhäuser üben zusätzlich regelmäßig den Ernstfall. 2012 wurde eine Großübung an der Charité durchgeführt, bei der 120 Verletzte, darunter 30 Schwerstverletzte behandelt werden mussten. Auf den gestrigen Anschlag waren die Berliner Rettungskräfte also gut vorbereitet. Drei der lebensgefährlich Verletzten starben im Krankenhaus – sie konnten die Einsatzkräfte trotz der guten Organisation nicht mehr retten.