Am Montagabend ist ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin gefahren. Es wurden mindestens 12 Menschen getötet, 45 zum Teil schwer verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar, die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat den Anschlag für sich reklamiert. Der mutmaßliche Attentäter ist am Freitag bei einer Schießerei in Italien getötet worden.