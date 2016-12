Durchbruch. Ein gewagtes Wort, selbst angesichts der größten Errungenschaften. Zu oft schon wurde, was Jahrhunderte lang als sicher galt, widerlegt. So ist das Wesen der Wissenschaft.Das renommierte Magazin Science traut sich trotzdem. Eine Jury hat den Breakthrough of the Year gekürt: Wenig überraschend ist es die Entdeckung der Gravitationswellen (ZEIT ONLINE berichtete). Im Rennen waren weitere spannende Themen – hier die Top Ten:

1. Wellen aus dem Weltall entdeckt

Alles über die Entdeckung der Gravitationswellen und Albert Einsteins Theorie lesen Sie auf dieser Seite.

Am 11. Februar konnten Forscher des US-Observatoriums Ligo etwas bekannt gegeben, was in Fachkreisen sofort als Sensation gehandelt wurde: Ihr gigantisches Messgerät hatte Wellen aus dem Weltall eingefangen, wie es sie laut Albert Einstein geben müsse. Der hatte diese Gravitationswellen schon im Jahr 1916 beschrieben – nur nachweisen konnte sie bis zum Jahr 2016 niemand. Zufällig gelang das genau 100 Jahre später.

Laut Einstein verzerren massereiche Körper Raum und Zeit. Zum Beispiel können, wenn zwei Schwarzer Löcher zusammenstoßen, beschleunigte massereiche Körper die Raumzeit in Schwingungen versetzen, so die Theorie. Dabei entstehen Gravitationswellen, Kräuselungen der Raumzeit also, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen. Mit dem Nachweis dieser Wellen beginnt ein neues Forschungsfeld: Ab jetzt kann man sie genau untersuchen. Die Hoffnung ist, dass diese Wellen verraten werden, wie unser Universum genau entstand.

2. Eizellen kann man jetzt züchten

Ohne gesunde Eizellen bekommt keine Frau ein Kind. Es sei denn, sie erhält eine Eizellspende, doch dann hat der Nachwuchs nicht ihre Gene. Das galt jedenfalls bisher. Seit diesem Jahr schürt der Erfolg einer Arbeitsgruppe aus Japan die Hoffnung auf hundertprozentig leiblichen Nachwuchs – selbst dann, wenn eine Frau unfruchtbar ist: Könnte man Eizellen aus den eigenen Körperzellen der Frau im Labor züchten? Ein Experiment an Mäusen (ZEIT ONLINE berichtete) legt nahe, dass das geht.



Induzierte pluripotente Stammzellen Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) Induzierte pluripotente Stammzelle entstehen, wenn man die ausgereiften Körperzellen eines Erwachsenen mit Hilfe der Biochemie auf einen sehr frühen, quasiembryonalen Zustand zurückprogrammiert. Dann entwickeln etwa Hautzellen Eigenschaften von Embryozellen: Aus ihnen kann praktisch jeder Zelltyp des Körpers entstehen. Die iPS sind genetisch identisch mit den ursprünglichen Hautzellen. Ein entscheidender Vorteil: Daraus gezüchtetes Gewebe würde nach einer Transplantation vom Immunsystem des Zellspenders nicht abgestoßen werden. Die iPS könnten zudem in Zukunft ein ethisches Problem lösen: Um sie zu gewinnen, muss kein Embryo sterben. Möglich wurden die iPS, weil die Forschung an echten embryonalen Stammzellen zuvor vier Erbfaktoren identifiziert hatte, die für den jungfräulichen Status der Zelle entscheidend sind.

Aus Stammzellen ließen die Wissenschaftler komplett funktionsfähige Eizellen (Nature: Hikabe, Hayashi et al., November 2016) heranreifen. Die Experimente klappten sowohl mit embryonalen Stammzellen als auch mit Hautzellen aus der Schwanzspitze der Mäuse, die zu Alleskönnerzellen umprogrammiert worden waren (iPS-Zellen). Als sie die Eizellen künstlich befruchteten und in Mäuse-Leihmütter einsetzten, entwickelten sich elf von 316 Embryonen normal und wurden geboren. Die jungen Mäuse waren gesund und fruchtbar.