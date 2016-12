11/17

Bereits mit einem Jahr lernen Jungtiere zu klettern. Um in der Wildnis zu überleben, genügt das allein aber nicht. Die wenigsten Züchter schaffen es, Pandas auf ein Dasein in Freiheit vorzubereiten. Sie leihen erwachsene Tiere daher zumeist gegen Bezahlung an Zoos aus. Die Einnahmen wiederum fließen in den Schutz des natürlichen Lebensraums von Pandas.