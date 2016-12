ZEIT ONLINE: Das Jahr 2017 beginnt zu einer kuriosen Zeit: um 23.59.60 Uhr. Sie haben mit Ihren Messungen dafür gesorgt. Wie kann das sein?

Wolfgang Dick: Tatsächlich werden die meisten Menschen in Großbritannien eine Sekunde zu früh auf 2017 anstoßen – bei uns ist es schon ein Uhr nachts, wenn wir mithilfe einer Schaltsekunde die Zeit anhalten. Das müssen wir machen, damit die Weltzeit und die Sonnenzeit nicht folgenreich auseinanderdriften.

ZEIT ONLINE: Klingt dramatisch. Was bedeutet das genau?

Dick: Ein Tag hat 24 Stunden, jede Stunde 60 Minuten, jede Minute 60 Sekunden. Wie lang eine Sekunde ist, haben Forscher vor 100 Jahren definiert. Seitdem ist die Erde aufgrund gewisser Unregelmäßigkeiten allerdings lahmer geworden. Die mittlere Tageslänge ist heute zwei Millisekunden länger als die damaligen 24 Stunden. Nach 500 Tagen summiert sich das zu einer Sekunde – im Durchschnitt. Es kann auch schneller gehen, weshalb wir regelmäßig den Zustand der Zeit prüfen und anpassen. Eine Schaltsekunde dient letztlich dazu, die Unterschiede zwischen der astronomischen Zeit und der Weltzeit auszugleichen.

Zeitmessung Weltzeit Seit 1926 tickt die Welt gewissermaßen gleich. Damals beschlossen die Nationen, dasselbe künstliche Zeitsystem zu nutzen. Sie führten die koordinierte Weltzeit ein, auch Coordinated Universal Time (UTC) genannt. Oft wird die UTC mit der mittleren Sonnenzeit bezogen auf den Nullmeridian von Greenwich gleichgesetzt. Das aber ist streng genommen nicht korrekt. Die Weltzeit leitet sich nämlich nicht von der Sonne ab, sondern von einer festgelegten mathematischen Formel. Damit Weltzeit und Sonnenzeit nicht auseinander driften, braucht es Schaltsekunden. Sonnenzeit Die Sonnenzeit orientiert sich – wie der Name schon sagt – an der Sonne. Von Mittag zu Mittag dauert grob gesagt ein wahrer Sonnentag. Doch: In dieser Zeit dreht sich die Erde zwar einmal um sich selbst, aber sie kreist eben auch um den Zentralstern. "Eine vollständige Erddrehung bezüglich der Sonne dauert länger als eine vollständige Drehung bezüglich der Sterne", schreibt daher das Münchner Astro Archiv. Zudem variiert die Dauer eines Sonnentages je nach Jahreszeit, da sich die Erde auf einer eliptischen Bahn um die Sonne dreht. Um auf eine gleichmäßiger ablaufende Zeitskala zu kommen, definiere man eine fiktive "mittlere Sonne". Laut dem Lexikon der Physik ist das ein "gedachter Punkt, der mit der gleichen Periode (ein Jahr) wie die Sonne umläuft, sich dabei aber mit konstanter Winkelgeschwindigkeit längs des Himmelsäquators bewegt". Die Differenz zwischen wahrer und mittlerer Sonnenzeit nennt man Zeitgleichung. Atomzeit Wie lang ist eine Sekunde? Physiker haben das im Système international d'unités (SI) – dem Internationalen Maßeinheitensystem – festgehalten. Demnach entspricht die SI-Sekunde 9.192.631.770 Schwingungen eines Hyperfeinstrukturübergangs im Grundzustand von Cäsium-133. Es ist eine abstrakte Atomzeit. Erst Atomuhren machen sie praktisch nutzbar. Schaltsekunde Am 1. Januar 2017 wird weltweit zum gleichen Zeitpunkt eine Extra-Sekunde eingeschoben. Das Verfahren gibt es seit 1972, im neuen Jahr findet es zum 27. Mal statt. Der Grund: Grob gesagt dreht sich die Erde in 24 Stunden einmal um sich selbst. Genau betrachtet aber braucht sie für diese Umdrehung ein bisschen länger. Damit die Atomuhren, die weltweit die Zeit vorgeben, weiterhin parallel zum Tag-Nacht-Rhythmus der Erdrotation laufen, muss die Ungenauigkeit hin und wieder mit einer Schaltsekunde ausgeglichen werden. Wann weltweit eine Extra-Sekunde eingeschoben wird, entscheidet das Bureau International des Poids et Mesures in Paris. Die nötigen Daten erhalten die Mitarbeiter vom IERS in Frankfurt, der Erdrotationsdienst misst und überwacht die Drehung der Erde. Alle anderthalb bis zwei Jahre braucht es eine Schaltsekunde. Die Erde dreht sich ungleichmäßig schnell, deshalb findet auch die Schaltsekunde nicht regelmäßig statt.

ZEIT ONLINE: Wer sind "wir"?

Dick: Der Internationale Erdrotationsdienst, für den ich arbeite, liefert Messdaten und entscheidet auf deren Grundlage über die weltweite Einführung der Schaltsekunden. Die Zeit wird woanders gemacht: Das Bureau International des Poids et Mesures in Paris liefert in Zusammenarbeit mit nationalen Zentren wie der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig die Atomzeit. Durch Hinzufügung von Schaltsekunden ergibt sich daraus die Weltzeit. Auf der Weltradiokonferenz wiederum debattieren die Länder, ob es die Schaltsekunde auch künftig braucht. Das nächste Mal wird 2023 grundlegend abgestimmt.

Im Sommer ist die Erde schneller als im Winter.

ZEIT ONLINE: Die Erde ist vor mehr als vier Milliarden Jahren entstanden. Seitdem dreht sie sich doch recht beständig in derselben Richtung um ihre eigene Achse, in der sie auch um die Sonne kreist. Was sollen das also für Unregelmäßigkeiten sein, von denen Sie sprachen?

Dick: Da gibt es mehrere. Die Jahreszeiten etwa haben kurzfristigen Einfluss. Im Sommer beispielsweise ist die Erde schneller als im Winter. Das hängt unter anderem mit den Hochdruckgebieten zusammen, die zu dieser Jahreszeit näher an den Nordpol und damit näher an die Erdachse wandern. Sie können sich das wie bei einer Eiskunstläuferin vorstellen: Streckt diese während einer Pirouette ihre Arme aus, ist sie langsamer, als wenn sie die Hände zur Körpermitte nimmt und damit Masse nahe zur Rotationsachse bringt. Dann gibt es nachweislich noch andere Massenverlagerungen, beispielsweise in den Ozeanen, sowie den Erdkern, die Einfluss haben.

Dr. Wolfgang Dick hat Physik und Astronomie studiert. Seit 1992 ist er am Bundesamt für Kartographie und Geodäsie tätig, das seit 2001 das Zentralbüro des Internationalen Erdrotationsdienstes betreibt. Er plädiert für eine langfristig gültige Methode zur Anpassung der bürgerlichen Zeit an die Sonnenzeit. © Wilfried Schulz-Tempel

Langfristig am bedeutendsten aber ist der Mond. Er wirkt über die Gezeiten: Alle zwölf Stunden streift eine Flutwelle über den Planeten, deren Reibung den Planeten abbremst. Sie macht die Erde langsamer und die Tage damit länger. Dadurch ändert sich die Sonnenzeit.

ZEIT ONLINE: Wie messen Sie das genau?



Dick: Nicht nur die Geschwindigkeit ist für uns wichtig, auch Bewegungen der Achse sind es. Der Planet dreht sich nämlich nicht perfekt um sich selbst, sondern wankt dabei; er taumelt. Wie die Erde gerade im Weltraum steht, müssen wir nicht nur für die Zeitmessung, sondern auch für die Navigation wissen. Um die Lage der Erde zu überprüfen, gibt es verschiedene Techniken: GPS, Laserentfernungsmessungen und Radioteleskope wie das im Bayerischen Wald. Letztere ermöglichen es, Galaxienkerne zu beobachten, die eine starke Radiostrahlung haben, aber so weit entfernt sind, dass sie sich nicht messbar bewegen. Sie dienen damit als Festpunkte im Weltraum, anhand derer sich die Bewegungen der Erde messen lassen und zeigen deutlich, was Physiker schon in den 1930er Jahren mit Quarzuhren feststellten: Rotationsschwankungen führen zu Abweichungen in der astronomischen Zeit, die wir korrigieren müssen.